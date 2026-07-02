Сын Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина попробовал себя в качестве модели. 20-летний Мозес принял участие в новой рекламной кампании Burberry.
Кампейн получил название Escape to the Countryside. Его создатели вдохновлялись атмосферой британской загородной жизни. Для фотосессии Мозес примерил вещи из летней коллекции — на нем были поло разных цветов. Музыку для рекламного ролика написала группа People I've Met. Ее фронтменом является сам Мозес. В видео звучит их композиция For Hire.
22-летняя сестра Мозеса по имени Эппл тоже строит карьеру в фэшн-индустрии. Она уже подписала модный контракт с брендом Self-Portrait, а также успела сняться для модных журналов и даже стала лицом бренда Chloe.
Из-за этого наследница Пэлтроу столкнулась с хейтом в сети. Многие считают ее внешность не модельной. По мнению пользователей, Эппл обязана своим успехом звездным родителям.
Ранее 53-летнюю Гвинет Пэлтроу засняли в бикини на яхте.