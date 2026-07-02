Кампейн получил название Escape to the Countryside. Его создатели вдохновлялись атмосферой британской загородной жизни. Для фотосессии Мозес примерил вещи из летней коллекции — на нем были поло разных цветов. Музыку для рекламного ролика написала группа People I've Met. Ее фронтменом является сам Мозес. В видео звучит их композиция For Hire.