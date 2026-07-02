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Сын Гвинет Пэлтроу снялся в рекламной кампании люксового бренда

20-летний Мозес Мартин поработал с Burberry
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Гвинет Пэлтроу с сыном и дочкой
Гвинет Пэлтроу с сыном и дочкойИсточник: Legion-Media

Сын Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина попробовал себя в качестве модели. 20-летний Мозес принял участие в новой рекламной кампании Burberry.

Сын Гвинет Пэлтроу в кампейне Burberry / фото: соцсети
Сын Гвинет Пэлтроу в кампейне Burberry / фото: соцсети

Кампейн получил название Escape to the Countryside. Его создатели вдохновлялись атмосферой британской загородной жизни. Для фотосессии Мозес примерил вещи из летней коллекции — на нем были поло разных цветов. Музыку для рекламного ролика написала группа People I've Met. Ее фронтменом является сам Мозес. В видео звучит их композиция For Hire.

Сын Гвинет Пэлтроу в кампейне Burberry / фото: соцсети
Сын Гвинет Пэлтроу в кампейне Burberry / фото: соцсети

22-летняя сестра Мозеса по имени Эппл тоже строит карьеру в фэшн-индустрии. Она уже подписала модный контракт с брендом Self-Portrait, а также успела сняться для модных журналов и даже стала лицом бренда Chloe.

Из-за этого наследница Пэлтроу столкнулась с хейтом в сети. Многие считают ее внешность не модельной. По мнению пользователей, Эппл обязана своим успехом звездным родителям.

Ранее 53-летнюю Гвинет Пэлтроу засняли в бикини на яхте.