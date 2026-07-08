Когда в 2014 году на экраны вышел первый «Джон Уик», мало кто предполагал, что история бывшего наемного убийцы станет началом огромной франшизы. Но зрителей покорили не только зрелищные перестрелки и боевые сцены, но и тщательно продуманный мир со своими законами, традициями и тайными организациями.
Сегодня вселенная включает основную киносерию, сериал-приквел и отдельные фильмы о второстепенных героях. Если вы хотите познакомиться с историей впервые, проще всего смотреть проекты в порядке выхода. Но для полного погружения в события многие предпочитают хронологический порядок, который позволяет лучше понять устройство мира Джона Уика и судьбы его союзников.
Порядок просмотра фильмов и сериалов по хронологии событий
Франшиза охватывает несколько десятилетий. События начинаются задолго до появления самого Джона Уика на экране и постепенно подводят зрителя к основным фильмам.
«Континенталь» (2023)
Год событий: 1970-е годы
Мини-сериал рассказывает историю молодого Уинстона Скотта (Колин Вуделл) — будущего управляющего легендарным отелем для наемных убийц «Континенталь». Действие разворачивается в Нью-Йорке, где герой оказывается втянут в опасную борьбу за власть в преступном мире.
Проект показывает становление одного из самых важных персонажей франшизы и раскрывает происхождение многих правил, действующих в мире киллеров.
«Джон Уик» (2014)
Первый фильм франшизы знакомит зрителей с бывшим наемным убийцей, который после смерти жены пытается жить обычной жизнью. Но убийство его собаки и угон любимого автомобиля становятся отправной точкой кровавой мести.
Постепенно выясняется, что Джон Уик (Киану Ривз) — не просто вдовец, а один из самых опасных киллеров в истории преступного мира, известный под прозвищем Баба Яга.
«Джон Уик 2» (2017)
Продолжение начинается практически сразу после финала первой части. Джон вынужден выполнить старую кровную клятву и отправляется в Рим, где оказывается втянут в борьбу за власть внутри международной преступной организации.
Фильм значительно расширяет мифологию франшизы, знакомя зрителей с Правлением кланов и правилами, по которым живет тайное сообщество убийц.
«Джон Уик 3» (2019)
После нарушения одного из главных законов мира киллеров Джон становится мишенью для всех наемников планеты. За его голову назначена огромная награда, а сам герой вынужден искать спасение в разных уголках мира.
Картина выводит историю на международный уровень и показывает, насколько могущественным является Правление кланов.
«Балерина» (2025)
События спин-оффа разворачиваются между третьей и четвертой частями основной серии.
Главная героиня — Ева Макарро (Ана де Армас), воспитанница балетной школы, которая одновременно служит тренировочной базой для профессиональных убийц. После гибели отца девушка начинает собственную охоту за виновными.
Хотя история сосредоточена на новом персонаже, в фильме появляется и сам Джон Уик.
«Джон Уик 4» (2023)
Четвертая глава завершает главный этап противостояния Джона с Правлением кланов. Герой бросает вызов могущественному маркизу Венсану де Грамону (Билл Скарсгард) и пытается добиться долгожданной свободы.
Фильм стал самым масштабным и амбициозным во всей серии, предложив зрителям впечатляющие боевые сцены в Париже, Осаке и Берлине.
Порядок просмотра по дате выхода
Для большинства зрителей оптимальным остается вариант просмотра франшизы по даты выхода проектов:
1. «Джон Уик» (2014).
2. «Джон Уик 2» (2017).
3. «Джон Уик 3» (2019).
4. «Джон Уик 4» (2023).
5. «Континенталь» (2023).
6. «Балерина» (2025).
Такой порядок позволяет увидеть развитие франшизы именно так, как ее задумывали создатели.
Что еще готовят создатели вселенной «Джона Уика»
Успех франшизы давно вышел за рамки истории самого Джона Уика. Создатели продолжают активно расширять мир наемных убийц, развивая истории полюбившихся персонажей и раскрывая события, которые лишь упоминались в основных фильмах. В ближайшие годы зрителей ждут новые проекты, действие которых развернется в разных уголках этой криминальной вселенной. Пока большинство из них находятся на стадии разработки, но уже известно, о чем будут эти истории.
Безымянный аниме-приквел (в разработке)
Будущий анимационный проект режиссера Чада Стахелски должен рассказать о событиях, предшествующих первой части. В центре сюжета окажется задание Джона Уика, после выполнения которого ему позволили выйти из криминального мира и начать новую жизнь.
Даты релиза пока нет.
«Джон Уик: Под высоким столом» (анонсировано производство)
Будущий сериал расскажет о последствиях событий четвертого фильма. После серьезных потрясений внутри Правления кланов начинается борьба за влияние между новыми и старыми игроками криминального мира.
Даты релиза пока нет.
Безымянный фильм о Кейне (анонсировано производство)
Отдельный проект будет посвящен слепому наемнику Кейну, которого в четвертой части сыграл Донни Йен. Картина продолжит историю персонажа после финала «Джона Уика 4».
Даты релиза пока нет.
Почему франшиза стала культовой
Успех «Джона Уика» объясняется не только харизмой Киану Ривза и эффектными драками. Создателям удалось построить уникальную вселенную со своей мифологией, правилами и иерархией. Здесь отели становятся нейтральной территорией для убийц, золотые монеты служат универсальной валютой, а нарушение кодекса чести может привести к настоящей войне.
Кроме того, франшиза вернула популярность классическим практическим трюкам и реалистичной постановке боевых сцен. Значительную часть экшен-эпизодов Киану Ривз выполнял самостоятельно, а режиссер Чад Стахелски ранее работал каскадером и дублером актера на съемках «Матрица».
Сегодня «Джон Уик» остается одной из самых успешных экшен-франшиз XXI века, а ее вселенная продолжает расширяться новыми фильмами и сериалами. Для знакомства с историей достаточно начать с первой части, а затем уже выбирать — следовать порядку выхода или погружаться в события по внутренней хронологии.