Успех франшизы давно вышел за рамки истории самого Джона Уика. Создатели продолжают активно расширять мир наемных убийц, развивая истории полюбившихся персонажей и раскрывая события, которые лишь упоминались в основных фильмах. В ближайшие годы зрителей ждут новые проекты, действие которых развернется в разных уголках этой криминальной вселенной. Пока большинство из них находятся на стадии разработки, но уже известно, о чем будут эти истории.