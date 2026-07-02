57-летняя Дженнифер Энистон порадовала поклонников новыми кадрами с возлюбленным — 50-летним гипнотерапевтом Джимом Кертисом.
На фотографиях актриса запечатлена вместе с бойфрендом и компанией друзей. Один из кадров сделан в спортивном зале — там Кертис сидит на тренажере, а у его ног лежит собака.
Слухи о романе между звездой сериала «Друзья» и Кертисом появились летом 2025 года. Тогда пару впервые заметили вместе во время отдыха в Испании. Неизвестно, живут ли они вместе, однако подписчики уже не раз отмечали, что Кертис проводит много времени дома у возлюбленной.
Ранее фото с Энистон поделился сам Кертис.