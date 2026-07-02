Слухи о романе между звездой сериала «Друзья» и Кертисом появились летом 2025 года. Тогда пару впервые заметили вместе во время отдыха в Испании. Неизвестно, живут ли они вместе, однако подписчики уже не раз отмечали, что Кертис проводит много времени дома у возлюбленной.