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57-летняя Дженнифер Энистон показала редкие фото с возлюбленным

Актриса поделилась счастливыми кадрами с подписчиками
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Дженнифер Энистон с бойфрендом / фото: соцсети
Дженнифер Энистон с бойфрендом / фото: соцсети

57-летняя Дженнифер Энистон порадовала поклонников новыми кадрами с возлюбленным — 50-летним гипнотерапевтом Джимом Кертисом.

На фотографиях актриса запечатлена вместе с бойфрендом и компанией друзей. Один из кадров сделан в спортивном зале — там Кертис сидит на тренажере, а у его ног лежит собака.

Бойфренд Дженнифер Энистон / фото: соцсети
Бойфренд Дженнифер Энистон / фото: соцсети
Дженнифер Энистон с бойфрендом и друзьями / фото: соцсети
Дженнифер Энистон с бойфрендом и друзьями / фото: соцсети

Слухи о романе между звездой сериала «Друзья» и Кертисом появились летом 2025 года. Тогда пару впервые заметили вместе во время отдыха в Испании. Неизвестно, живут ли они вместе, однако подписчики уже не раз отмечали, что Кертис проводит много времени дома у возлюбленной.

Ранее фото с Энистон поделился сам Кертис. 