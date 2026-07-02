Дочь Сильвестра Сталлоне показала фигуру в купальнике

Напомним, Сильвестр Сталлоне женат на Дженнифер Флавин. Они связали себя узами брака в 1997 году. Женщина подарила ему трех дочерей — Софию, Систин и Скарлетт. Для актера это был уже третий брак. В первом — с Сашей Зак — у Сталлоне родилось два сына: Сейдж и Сержо. Старший ушел из жизни в возрасте 36 лет в 2012 году из-за атеросклероза коронарных артерий, младший страдает аутизмом. В 1985-м Сталлоне женился на модели Бриггите Нельсен, но через два года пара рассталась.