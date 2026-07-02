Пара пришла на закрытое мероприятие лайфстайл-бренда самой модели — Mémoire. Мероприятие прошло в Лондоне. Хантингтон-Уайтли надела черный топ с глубоким вырезом до пупка, дополнив образ белыми брюками и босоножками. Из украшений она выбрала массивное золотое колье и серьги. Волосы звезда оставила распущенными, а макияж выполнила в розовых тонах. Стэйтем появился в голубой полосатой рубашке, синем костюме и черных туфлях.