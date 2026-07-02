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Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэйтем вместе вышли в свет в Лондоне

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли в топе с откровенным вырезом снялась со Стэйтемом
Роузи Хантингтон-Уайтли джейсон стейтем
Роузи Хантингтон-Уайтли джейсон стейтемИсточник: Legion-Media

Роузи Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стэйтем появились вместе на светском выходе. Модель выбрала для вечера откровенный топ. Снимки опубликованы в соцсети.

Джейсон Стэйтем и Роузи Хантингтон-Уайтли / фото: соцсети
Джейсон Стэйтем и Роузи Хантингтон-Уайтли / фото: соцсети

Пара пришла на закрытое мероприятие лайфстайл-бренда самой модели — Mémoire. Мероприятие прошло в Лондоне. Хантингтон-Уайтли надела черный топ с глубоким вырезом до пупка, дополнив образ белыми брюками и босоножками. Из украшений она выбрала массивное золотое колье и серьги. Волосы звезда оставила распущенными, а макияж выполнила в розовых тонах. Стэйтем появился в голубой полосатой рубашке, синем костюме и черных туфлях.

Ранее возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в плавках на мотоцикле.