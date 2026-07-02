На киностудии «Союзмультфильм» в Москве открылся Музей анимации

«В этом году мы отмечаем 90-летие со дня основания и в честь праздничной даты запустили множество проектов, которые позволяют присоединиться к празднованию поклонников анимации всех возрастов. На базе киностудии “Союзмультфильм”, которая также является популярным экскурсионным объектом, мы создали современное интерактивное пространство, где анимация становится опытом — ее можно не только увидеть, но и почувствовать себя частью процесса, узнать, как появляется мультфильм», — сказала председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.