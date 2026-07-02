На киностудии «Союзмультфильм» в Москве открылся Музей анимации

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Интерактивный Музей анимации открылся в здании киностудии «Союзмультфильм» в Москве, передает корреспондент ТАСС. Новое пространство знакомит посетителей с процессом создания мультфильмов и историей отечественной анимации.
«В этом году мы отмечаем 90-летие со дня основания и в честь праздничной даты запустили множество проектов, которые позволяют присоединиться к празднованию поклонников анимации всех возрастов. На базе киностудии “Союзмультфильм”, которая также является популярным экскурсионным объектом, мы создали современное интерактивное пространство, где анимация становится опытом — ее можно не только увидеть, но и почувствовать себя частью процесса, узнать, как появляется мультфильм», — сказала председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
Экспозиция музея выстроена как путешествие по основным этапам производства анимационных фильмов. Посетители смогут узнать, как рождаются идеи будущих проектов, создаются персонажи и формируется визуальный стиль, а также увидеть, как отдельные элементы превращаются в готовый мультфильм.
По словам Слащевой, создатели музея стремились сделать его интересным как детям, так и взрослым. «В первую очередь пространство адаптировано для детского восприятия: учитываются особенности подачи информации, навигации, интерактивных элементов и даже высоты размещения экспонатов. Для взрослой аудитории предусмотрен отдельный блок информации — материалы об истории студии, технологиях производства и малоизвестных фактах из истории создания известных мультфильмов», — отметила она.
Архитектурную и дизайнерскую концепцию нового музейного пространства разработало музейное бюро Planet9.