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Жена Павла Прилучного рассказала об отношениях со свекровью

30-летняя Зепюр Прилучная-Брутян написала трогательный пост о своей свекрови
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян на премьере фильма «Сказка о царе Салтане», фото: пресс-служба
Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян на премьере фильма «Сказка о царе Салтане», фото: пресс-служба

Жена Павла Прилучного высказалась о своей свекрови. 30-летняя Зепюр Прилучная-Брутян рассказала, что с у нее сложились хорошие отношения с матерью мужа Любовью Юрьевной. 

В личном блоге актриса поблагодарила ее за поддержку. Брутян подчеркнула, что женщина относится к ней как к родной дочери и помогает буквально во всем — даже ушивает ей одежду.

«Я правда выиграла эту жизнь. Потому что знаю, что отношения со свекровью бывают очень разными. А у меня рядом человек, который заботится обо мне как о родной... Не свекровь — мама», — поделилась эмоциями Брутян.

Подписчики быстро отреагировали на публикацию: «Пока читала, прослезилась. Как трогательно и как тепло вы отзываетесь о маме мужа», «Счастья вашей семье», «Как трогательно!», «Очень мудрая невестка».

Ранее Прилучный рассказал, как складываются его отношения с детьми от брака с Агатой Муцениеце.