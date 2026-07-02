Жена Павла Прилучного высказалась о своей свекрови. 30-летняя Зепюр Прилучная-Брутян рассказала, что с у нее сложились хорошие отношения с матерью мужа Любовью Юрьевной.
В личном блоге актриса поблагодарила ее за поддержку. Брутян подчеркнула, что женщина относится к ней как к родной дочери и помогает буквально во всем — даже ушивает ей одежду.
«Я правда выиграла эту жизнь. Потому что знаю, что отношения со свекровью бывают очень разными. А у меня рядом человек, который заботится обо мне как о родной... Не свекровь — мама», — поделилась эмоциями Брутян.
Подписчики быстро отреагировали на публикацию: «Пока читала, прослезилась. Как трогательно и как тепло вы отзываетесь о маме мужа», «Счастья вашей семье», «Как трогательно!», «Очень мудрая невестка».
Ранее Прилучный рассказал, как складываются его отношения с детьми от брака с Агатой Муцениеце.