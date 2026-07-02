«Надоело видеть, как женщина, едва достигнув возраста, когда она уже не может дать потомство, перестает занимать какое-либо социальное место в культуре. Ее просто стирают. Женщины в 55−65 лет сохраняют интерес к жизни, сексу, деньгам, власти. И общество просто этого не переносит и говорит им: “Ты уже иди туда, отдыхай”», — заявила актриса.