52-летняя Ксения Раппопорт подняла болезненную для многих актрис тему — эйджизм в кино. Она заявила, что после 50 лет для женщин в отечественной индустрии почти не остается интересных ролей. Слова актрисы приводит Dreamcast.
По ее мнению, общество и кинематограф словно вычеркивают женщину, как только она переступает определенный возрастной порог. Вместо сложных героев ей предлагают играть лишь второстепенных персонажей — мам или бабушек.
«Надоело видеть, как женщина, едва достигнув возраста, когда она уже не может дать потомство, перестает занимать какое-либо социальное место в культуре. Ее просто стирают. Женщины в 55−65 лет сохраняют интерес к жизни, сексу, деньгам, власти. И общество просто этого не переносит и говорит им: “Ты уже иди туда, отдыхай”», — заявила актриса.
Раппопорт призналась: ни один из сценариев, которые ей присылают, не соответствует тому, что она ищет. Артистка мечтает о сложной, многомерной роли, которая показывала бы настоящую жизнь женщин старше 50 лет.
«Мне нужна история женщины 50+. Не бабушка чья-то, не мама главного героя, не гарнир и не салат. Персонаж классный, сексуальный, пьющий, с детьми, со всей этой жизненной фигней», — сказала Раппопорт.
Звезда даже пообещала, что если кто-то создаст такой сценарий, она точно согласится на роль и даже найдет бюджет, если это потребуется.
Ранее Раппопорт поучаствовала в уличной фотосессии в Берлине.