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52-летняя Ксения Раппопорт высказалась об эйджизме в российском кино

Актриса рассказала, что женщинам после 50 не дают хороших ролей
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Ксения Раппопорт
Ксения РаппопортИсточник: Legion-Media.ru

52-летняя Ксения Раппопорт подняла болезненную для многих актрис тему — эйджизм в кино. Она заявила, что после 50 лет для женщин в отечественной индустрии почти не остается интересных ролей. Слова актрисы приводит Dreamcast.

По ее мнению, общество и кинематограф словно вычеркивают женщину, как только она переступает определенный возрастной порог. Вместо сложных героев ей предлагают играть лишь второстепенных персонажей — мам или бабушек.

«Надоело видеть, как женщина, едва достигнув возраста, когда она уже не может дать потомство, перестает занимать какое-либо социальное место в культуре. Ее просто стирают. Женщины в 55−65 лет сохраняют интерес к жизни, сексу, деньгам, власти. И общество просто этого не переносит и говорит им: “Ты уже иди туда, отдыхай”», — заявила актриса.

Ксения Раппопорт, фото: соцсети
Ксения Раппопорт, фото: соцсети

Раппопорт призналась: ни один из сценариев, которые ей присылают, не соответствует тому, что она ищет. Артистка мечтает о сложной, многомерной роли, которая показывала бы настоящую жизнь женщин старше 50 лет.

«Мне нужна история женщины 50+. Не бабушка чья-то, не мама главного героя, не гарнир и не салат. Персонаж классный, сексуальный, пьющий, с детьми, со всей этой жизненной фигней», — сказала Раппопорт.

Звезда даже пообещала, что если кто-то создаст такой сценарий, она точно согласится на роль и даже найдет бюджет, если это потребуется.

Ранее Раппопорт поучаствовала в уличной фотосессии в Берлине.