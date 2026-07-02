Центральной фигурой останется Викрам (Каллум МакГоун) — библиотекарь, случайно оказавшийся в XXI веке. Авторы уже заявили, что во втором сезоне особое внимание будет уделено развитию отношений внутри команды. Если в начале истории герои были вынуждены учиться доверять друг другу, то теперь они фактически превратились в настоящую семью, объединенную общей миссией.