Питер Динклэйдж, известный по роли Тириона Ланнистера в «Игре престолов», возглавит актерский состав нового боевика японского режиссера Кенджи Танигаки («Живая ярость»). Фильм получит название The Reckoner («Сводящий счеты»).
Сценарий ленты напишет Дерек Колстад, создатель франшизы «Джон Уик». Детали сюжета держатся в секрете. Колстад и Динклэйдж также выступят продюсерами проекта. Производством занимается студия AGBO. Дистрибьюцией в США займется компания Lionsgate.
Креативный директор AGBO Анджела Руссо-Отстот описала предстоящий проект как «оригинальный мир, полный экшена и подлинной души». Она отметил, что подход Танигаки к постановке боевых сцен, продемонстрированный в «Живой ярости», оказался настолько уникальным, что режиссер стал единственным кандидатом на эту постановку.
Напомним, что российская премьера криминального боевика «Живая ярость» состоится 9 июля.