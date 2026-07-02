Креативный директор AGBO Анджела Руссо-Отстот описала предстоящий проект как «оригинальный мир, полный экшена и подлинной души». Она отметил, что подход Танигаки к постановке боевых сцен, продемонстрированный в «Живой ярости», оказался настолько уникальным, что режиссер стал единственным кандидатом на эту постановку.