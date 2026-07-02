Дочь телеведущей и продюсера Дины Лохан буквально родилась звездой: уже в три года подписала контракт с модельным агентством Ford Models и снялась более чем в шестидесяти рекламных роликах. В 10 лет она получила роль в мыльной опере «Другой мир», а в 11 сыграла сестер-близнецов в фильме «Ловушка для родителей», где ей пришлось освоить британский акцент.
Успех картины принес Линдси контракт с Disney на три фильма, а позже — роли в «Чумовой пятнице» и культовых «Дрянных девчонках». Однако на самом пике карьера актрисы оборвалась: она почти исчезла с экранов, а в СМИ все чаще появлялись магшоты и фотографии с вечеринок. Рассказываем, через что прошла Линдси Лохан и как ей удалось вернуться в профессию.
Аварии и погони от папарацци
Автомобильные происшествия преследовали Лохан регулярно: только в 2006 году она трижды попадала в ДТП. Во время одной из погонь от папарацци актриса врезалась в грузовик. После аварии полиция обнаружила в автомобиле запрещенные вещества. Позже Лохан признавалась, что журналисты дежурили у реабилитационных центров «как стервятники». Каждый такой инцидент широко обсуждался в таблоидах, что лишь усугубляло ее эмоциональное состояние.
Аресты за вождение в нетрезвом виде и наркотики
2007 год стал для актрисы точкой невозврата: два ареста за вождение в нетрезвом виде и хранение запрещенных веществ, а также побег из реабилитационной клиники. В последующие годы Лохан 19 раз оказывалась в суде, провела в реабилитационных центрах в общей сложности 250 дней, 35 дней находилась под домашним арестом и шесть раз оказывалась в заключении на непродолжительный срок.
В 2010 году суд приговорил ее к 90 дням лишения свободы за нарушение условий пробации — актриса пропускала назначенные судом занятия по программе лечения алкогольной зависимости. Однако из-за переполненности тюрем Лохан освободили уже через 84 минуты после прибытия в исправительное учреждение.
Кража ожерелья и другие проблемы с законом
В 2011 году Лохан оказалась в центре нового скандала после исчезновения ожерелья стоимостью около 2,5 тысячи долларов из бутика в Лос-Анджелесе. Актриса отрицала кражу, утверждая, что украшение ей временно одолжил стилист для съемок и она ждала, пока его заберут обратно.
В итоге в мае 2011 года Лохан признала себя виновной. Она получила 480 часов общественных работ, 120 дней тюремного заключения, а также была обязана пройти психологическое консультирование и специальный курс для лиц, совершивших мелкие кражи. Кроме того, актрисе приписывали причастность к исчезновению часов Rolex стоимостью 35 тысяч долларов.
В 2016 году, уже после расставания с российским бизнесменом Егором Тарабасовым, Лохан грозило банкротство из-за долга в 95 тысяч долларов за аренду лондонских апартаментов.
Электронный браслет и провалы на съемках
Чтобы контролировать соблюдение условий пробации, суд обязал Лохан носить электронный браслет, фиксирующий наличие алкоголя в организме по испарениям через кожу. Устройство сработало прямо во время Каннского кинофестиваля, что обернулось новым штрафом.
Репутация непрофессиональной актрисы окончательно закрепилась после съемок фильма «Крутая Джорджия». Продюсер картины Джеймс Робинсон опубликовал открытое письмо, в котором обвинил Лохан в систематических опозданиях и пропусках съемочных дней, из-за которых студия несла серьезные убытки. Неудачной оказалась и попытка актрисы заявить о себе как о дизайнере в модном доме Ungaro — критики разгромили ее дебютную коллекцию.
Скандал со списком любовников
В 2014 году один из таблоидов опубликовал якобы личный список из 36 любовников актрисы, в котором фигурировали имена Эштона Кутчера, Джастина Тимберлейка и Зака Эфрона. Скандал окончательно подорвал доверие продюсеров, которые к тому моменту уже опасались страховых рисков, связанных с именем Лохан.
Где Линдси Лохан живет и чем занимается сейчас
Спасаясь от папарацци и восстанавливаясь после зависимостей, в 2016 году актриса переехала в Дубай, где позже окончательно обосновалась вместе с мужем — финансистом Бадером Шаммасом, свадьба с которым состоялась в 2022 году.
Сама Лохан описывает переезд как осознанное решение: «Мне нужно было стереть старую карту и нарисовать новую». В 2023 году у супругов родился сын Луай.
Возвращение в профессию началось с контракта с Netflix на три проекта, включая романтические комедии «Незабываемое Рождество» и «Ирландская мечта». А настоящим символом ее творческого возрождения стало воссоединение с Джейми Ли Кертис в продолжении «Чумовой пятницы».
Незадолго до своего 40-летия актриса дала эксклюзивное интервью журналу People, признавшись, что гордится тем, что стала голосом целого поколения. Изменился и ее образ жизни: вместо вызывающих нарядов — элегантные образы, а вместо громких скандалов — спокойные появления на красных дорожках.