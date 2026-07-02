Успех картины принес Линдси контракт с Disney на три фильма, а позже — роли в «Чумовой пятнице» и культовых «Дрянных девчонках». Однако на самом пике карьера актрисы оборвалась: она почти исчезла с экранов, а в СМИ все чаще появлялись магшоты и фотографии с вечеринок. Рассказываем, через что прошла Линдси Лохан и как ей удалось вернуться в профессию.