ЛеБлан и модель Мелисса Макнайт поженились в мае 2003 года, до этого они встречались шесть лет. Их дочь Марина Перл Леблан родилась 8 февраля 2004-го. Врачи диагностировали у девочки кортикальную дисплазию — заболевание, которое может вызывать судороги и влиять на способность ходить. Однако со временем дочь актера переросла этот недуг.