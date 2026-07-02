Звезда сериала «Друзья» Мэтт ЛеБлан попал в объективы папарацци вместе со своей 22-летней дочерью Мариной. Снимки появились на сайте Daily Mail.
58-летнего актера и его наследницу застали на парковке в Лос-Анджелесе. ЛеБлан вышел в свет в черной футболке, синих джинсах, кроссовках и кепке. Его дочь выбрала для выхода лиловую футболку, красно-белые брюки с принтом и кроссовки. Марина распустила волосы и не стала наносить макияж.
ЛеБлан и модель Мелисса Макнайт поженились в мае 2003 года, до этого они встречались шесть лет. Их дочь Марина Перл Леблан родилась 8 февраля 2004-го. Врачи диагностировали у девочки кортикальную дисплазию — заболевание, которое может вызывать судороги и влиять на способность ходить. Однако со временем дочь актера переросла этот недуг.