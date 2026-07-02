Совсем с другой стороны актер раскрылся в сатирическом сериале «Домашний арест». Здесь он сыграл провинциального мэра Аркадия Аникеева, которого после коррупционного скандала отправляют под домашний арест по месту прописки — в старую коммунальную квартиру. Привычная жизнь чиновника рушится буквально за один день.