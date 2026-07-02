Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Павлу Деревянко — 50. Эти 6 ролей сделали его звездой российского кино

Павлу Деревянко 2 июля исполняется 50 лет. За четверть века в кино он успел доказать, что одинаково убедителен в комедиях, исторических драмах, военных фильмах и фантастике. Вспоминаем роли, которые сделали актера одним из самых ярких и востребованных артистов российского кино
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Павел Деревянко
Павел Деревянко

Ефим Фомин — «Брестская крепость»

Военная драма «Брестская крепость» считается одной из самых серьезных работ Деревянко. Он сыграл полкового комиссара Ефима Фомина — реального участника героической обороны Брестской крепости в первые дни Великой Отечественной войны. Картина подробно показывает трагические события июня 1941 года глазами защитников крепости.

Кадр из фильма «Брестская крепость»
Кадр из фильма «Брестская крепость»

Для актера эта роль стала возможностью отказаться от привычного комедийного амплуа. Его герой — спокойный, мужественный человек, который до последнего остается рядом со своими бойцами. Многие критики отмечали, что именно эта работа доказала драматический талант Павла Деревянко.

Аркадий Борисович Аникеев — «Домашний арест»

Кадр из сериала «Домашний арест»
Кадр из сериала «Домашний арест»

Совсем с другой стороны актер раскрылся в сатирическом сериале «Домашний арест». Здесь он сыграл провинциального мэра Аркадия Аникеева, которого после коррупционного скандала отправляют под домашний арест по месту прописки — в старую коммунальную квартиру. Привычная жизнь чиновника рушится буквально за один день.

Создателям удалось соединить политическую сатиру с человеческой драмой. Деревянко не превратил своего героя в карикатуру, а показал человека, который впервые сталкивается с последствиями собственных решений. Именно благодаря такой игре сериал получил высокие оценки зрителей и критиков.

Виктор Алехин — «Салют-7»

Кадр из фильма «Салют-7»
Кадр из фильма «Салют-7»

В космической драме «Салют-7» актер исполнил роль космонавта Виктора Алехина — одного из участников рискованной экспедиции по спасению советской орбитальной станции. В основу картины легли реальные события 1985 года, когда экипажу предстояло вручную состыковаться с неуправляемым «Салютом-7». Вместе с Деревянко главные роли исполнили Владимир Вдовиченков и Мария Миронова.

Ради съемок актеры проходили специальную подготовку и тренировались работать в условиях, имитирующих невесомость. Деревянко удалось убедительно показать не только профессионализм своего героя, но и постоянное внутреннее напряжение человека, понимающего цену любой ошибки. 

Михаил Соловьев — «Обратная сторона Луны»

Кадр из сериала «Обратная сторона Луны»
Кадр из сериала «Обратная сторона Луны»

Одной из самых необычных работ в карьере Деревянко стал фантастический сериал «Обратная сторона Луны». После аварии полицейский Михаил Соловьев неожиданно оказывается в 1979 году и вынужден расследовать преступления, одновременно пытаясь понять, что с ним произошло. Герою приходится приспосабливаться к советской действительности, сохраняя знания человека из будущего.

Проект стал российской адаптацией британского сериала «Жизнь на Марсе». Деревянко органично совместил детективную линию, комедию и драму, благодаря чему сериал получил высокие рейтинги.

Славик — «Беспринципные»

Кадр из сериала «Беспринципные»
Кадр из сериала «Беспринципные»

Особую любовь зрителей Деревянко принес сериал «Беспринципные». Его герой Славик — состоятельный житель Патриарших прудов, который постоянно оказывается в нелепых ситуациях из-за собственной любви к красивой жизни и бесконечным романам. Несмотря на все недостатки персонажа, актеру удалось сделать его обаятельным и по-своему искренним.

Во многом именно Славик стал главным символом сериала. Его фирменные шутки, способность находить выход из самых безнадежных ситуаций и постоянные попытки скрыть очередную интрижку быстро разошлись на мемы. Сам Деревянко признавался, что ему нравится неоднозначность героя, который одновременно вызывает смех, раздражение и сочувствие.

Петр III — «Великая»

Кадр из сериала «Великая»
Кадр из сериала «Великая»

В историческом сериале «Великая» Павел Деревянко воплотил образ российского императора Петра III. В исполнении Деревянко Петр III получился не карикатурным самодержцем, а человеком со сложным характером, внутренними противоречиями и собственными слабостями. 