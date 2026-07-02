Ефим Фомин — «Брестская крепость»
Военная драма «Брестская крепость» считается одной из самых серьезных работ Деревянко. Он сыграл полкового комиссара Ефима Фомина — реального участника героической обороны Брестской крепости в первые дни Великой Отечественной войны. Картина подробно показывает трагические события июня 1941 года глазами защитников крепости.
Для актера эта роль стала возможностью отказаться от привычного комедийного амплуа. Его герой — спокойный, мужественный человек, который до последнего остается рядом со своими бойцами. Многие критики отмечали, что именно эта работа доказала драматический талант Павла Деревянко.
Аркадий Борисович Аникеев — «Домашний арест»
Совсем с другой стороны актер раскрылся в сатирическом сериале «Домашний арест». Здесь он сыграл провинциального мэра Аркадия Аникеева, которого после коррупционного скандала отправляют под домашний арест по месту прописки — в старую коммунальную квартиру. Привычная жизнь чиновника рушится буквально за один день.
Создателям удалось соединить политическую сатиру с человеческой драмой. Деревянко не превратил своего героя в карикатуру, а показал человека, который впервые сталкивается с последствиями собственных решений. Именно благодаря такой игре сериал получил высокие оценки зрителей и критиков.
Виктор Алехин — «Салют-7»
В космической драме «Салют-7» актер исполнил роль космонавта Виктора Алехина — одного из участников рискованной экспедиции по спасению советской орбитальной станции. В основу картины легли реальные события 1985 года, когда экипажу предстояло вручную состыковаться с неуправляемым «Салютом-7». Вместе с Деревянко главные роли исполнили Владимир Вдовиченков и Мария Миронова.
Ради съемок актеры проходили специальную подготовку и тренировались работать в условиях, имитирующих невесомость. Деревянко удалось убедительно показать не только профессионализм своего героя, но и постоянное внутреннее напряжение человека, понимающего цену любой ошибки.
Михаил Соловьев — «Обратная сторона Луны»
Одной из самых необычных работ в карьере Деревянко стал фантастический сериал «Обратная сторона Луны». После аварии полицейский Михаил Соловьев неожиданно оказывается в 1979 году и вынужден расследовать преступления, одновременно пытаясь понять, что с ним произошло. Герою приходится приспосабливаться к советской действительности, сохраняя знания человека из будущего.
Проект стал российской адаптацией британского сериала «Жизнь на Марсе». Деревянко органично совместил детективную линию, комедию и драму, благодаря чему сериал получил высокие рейтинги.
Славик — «Беспринципные»
Особую любовь зрителей Деревянко принес сериал «Беспринципные». Его герой Славик — состоятельный житель Патриарших прудов, который постоянно оказывается в нелепых ситуациях из-за собственной любви к красивой жизни и бесконечным романам. Несмотря на все недостатки персонажа, актеру удалось сделать его обаятельным и по-своему искренним.
Во многом именно Славик стал главным символом сериала. Его фирменные шутки, способность находить выход из самых безнадежных ситуаций и постоянные попытки скрыть очередную интрижку быстро разошлись на мемы. Сам Деревянко признавался, что ему нравится неоднозначность героя, который одновременно вызывает смех, раздражение и сочувствие.
Петр III — «Великая»
В историческом сериале «Великая» Павел Деревянко воплотил образ российского императора Петра III. В исполнении Деревянко Петр III получился не карикатурным самодержцем, а человеком со сложным характером, внутренними противоречиями и собственными слабостями.