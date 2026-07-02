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Звезда «Слова пацана» кардинально сменил имидж

Российский актер Слава Копейкин перекрасился в пепельный блонд
Слава Копейкин на премьере сериала «Этерна», фото: пресс-служба
Слава Копейкин на премьере сериала «Этерна», фото: пресс-служба

Российский актер Слава Копейкин, известный по роли Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», кардинально сменил имидж. Кадры на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) разместил парикмахер Максим Моисеев. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Слава Копейкин / фото: соцсети
Слава Копейкин / фото: соцсети

28-летний артист предстал перед камерой в серых спортивных штанах, белой футболке и красной олимпийке Adidas в коллаборации с Coca-Cola. На плече у звезды висела голубая сумка.

При этом актер продемонстрировал новую прическу. Так, он сделал короткую стрижку и перекрасился в пепельный блонд.

Ранее Слава Копейкин рассказал о жизни на 100 рублей в день.