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Эль Фаннинг опубликовала фото топлес

Американская актриса Эль Фаннинг опубликовала откровенные фото из отпуска
Эль Фаннинг опубликовала фото топлес
Эль Фаннинг опубликовала фото топлесИсточник: Lenta.Ru

Американская актриса Эль Фаннинг разместила откровенные фото из отпуска. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

28-летняя звезда «Малефисенты» разместила серию фото, на одном из которых она предстала топлес. Артистка в плавках повязала на голову косынку, демонстрируя обнаженную спину. Фаннинг сидела на берегу пруда, расположенного у камней и газона.

Пользователи сети оценили внешность знаменитости в комментариях под постом. «Самая красивая женщина в мире...», «Ангельская внешность», «Прекрасная Эль», — заявили они.