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Светлана Иванова показала повзрослевшую дочь Полину на речной прогулке

Актриса Светлана Иванова показала фото дочери от режиссера Файзиева
Светлана Иванова
Светлана ИвановаИсточник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Тест на беременность» Светлана Иванова впервые за долгое время показала публике свою старшую дочь. Актриса опубликовала в соцсети снимок 14-летней Полины. Девочка позировала на фоне реки во время прогулки на теплоходе.

Светлана Иванова показала дочь / фото: соцсети
Светлана Иванова показала дочь / фото: соцсети

Незадолго до этого артистка исполнила заветное желание первенца. Дочь давно мечтала отправиться с матерью в Рим вдвоем, и Иванова сделала ей такой подарок, организовав совместное путешествие.

Иванова воспитывает двоих детей от режиссера Джаника Файзиева. Кроме Полины, пара растит восьмилетнюю Миру. Их роман начался на съемках фильма «Август. Восьмого», но публике о нем стало известно только спустя четыре года.

В интервью Юлии Меньшовой актриса признавалась: ее не пугал собственный статус, однако она сильно переживала за возлюбленного и его близких. По словам Ивановой, публичное обсуждение их семейной ситуации принесло им боль. На тот момент продюсер еще состоял в браке с актрисой Линой Эспли и воспитывал двоих детей.

Ранее Светлана Иванова показала редкие кадры с младшей дочерью.