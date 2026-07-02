В интервью Юлии Меньшовой актриса признавалась: ее не пугал собственный статус, однако она сильно переживала за возлюбленного и его близких. По словам Ивановой, публичное обсуждение их семейной ситуации принесло им боль. На тот момент продюсер еще состоял в браке с актрисой Линой Эспли и воспитывал двоих детей.