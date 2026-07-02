В крепости Гринев влюбляется в дочь коменданта Машу, но у него есть соперник — разжалованный подпоручик Швабрин. Тем временем Пугачев поднимает восстание. Захватив крепость, он казнит родителей Маши. Гринева от смерти спасает тот самый заячий тулуп. Швабрин переходит на сторону бунтовщиков и силой пытается женить на себе Машу. Гринев, рискуя жизнью, спасает возлюбленную, а Пугачев из благодарности отпускает их.