Завершились съемки восьмисерийной драмы «Капитанская дочка» по мотивам одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина. Роли Петра Гринева и Маши исполнили Олег Савостюк и Евгения Леонова. В проекте также снялись Сергей Безруков, Евгений Ткачук, Виктория Исакова, Егор Корешков, Федор Добронравов, Антон Лапенко и Инга Оболдина.
Главный герой, 16-летний дворянин Петр Гринев, по воле отца вместо столичной гвардии едет служить в Белогорскую крепость. В дороге, во время бурана, он дарит свой заячий тулуп незнакомому казаку — будущему бунтовщику Емельяну Пугачеву.
В крепости Гринев влюбляется в дочь коменданта Машу, но у него есть соперник — разжалованный подпоручик Швабрин. Тем временем Пугачев поднимает восстание. Захватив крепость, он казнит родителей Маши. Гринева от смерти спасает тот самый заячий тулуп. Швабрин переходит на сторону бунтовщиков и силой пытается женить на себе Машу. Гринев, рискуя жизнью, спасает возлюбленную, а Пугачев из благодарности отпускает их.
Олег Савостюк отметил, что хочет сделать своего Петрушу «легким, молодым».
«В финале, надеюсь, получилось достоверно передать судьбу человека. И хочу еще раз повторить: прежде всего судьбу человека, а не литературного героя, которого все знают», — добавил актер.
«Ключевой задачей для меня и команды было, не потеряв заложенные в „Капитанскую дочку“ смыслы и ценности, сделать так, чтобы история удержала зрителя на протяжении восьми серий», — отметил режиссер Дмитрий Литвиненко.
Съемки «Капитанской дочки» проходили в нескольких регионах России, включая Псковскую и Ленинградскую области.
Премьерный показ сериала состоится на онлайн-платформе Кион. Телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия».