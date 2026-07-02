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Добронравов и неузнаваемый Ткачук в образе Пугачева на кадрах из «Капитанской дочки»

Завершились съемки восьмисерийного сериала по мотивам повести Александра Пушкина
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Капитанская дочка»
Кадр из сериала «Капитанская дочка»

Завершились съемки восьмисерийной драмы «Капитанская дочка» по мотивам одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина. Роли Петра Гринева и Маши исполнили Олег Савостюк и Евгения Леонова. В проекте также снялись Сергей Безруков, Евгений Ткачук, Виктория Исакова, Егор Корешков, Федор Добронравов, Антон Лапенко и Инга Оболдина

Главный герой, 16-летний дворянин Петр Гринев, по воле отца вместо столичной гвардии едет служить в Белогорскую крепость. В дороге, во время бурана, он дарит свой заячий тулуп незнакомому казаку — будущему бунтовщику Емельяну Пугачеву.

Кадр из сериала «Капитанская дочка»
Кадр из сериала «Капитанская дочка»

В крепости Гринев влюбляется в дочь коменданта Машу, но у него есть соперник — разжалованный подпоручик Швабрин. Тем временем Пугачев поднимает восстание. Захватив крепость, он казнит родителей Маши. Гринева от смерти спасает тот самый заячий тулуп. Швабрин переходит на сторону бунтовщиков и силой пытается женить на себе Машу. Гринев, рискуя жизнью, спасает возлюбленную, а Пугачев из благодарности отпускает их.

Кадр из сериала «Капитанская дочка»
Кадр из сериала «Капитанская дочка»
Кадр из сериала «Капитанская дочка»
Кадр из сериала «Капитанская дочка»

Олег Савостюк отметил, что хочет сделать своего Петрушу «легким, молодым».

«В финале, надеюсь, получилось достоверно передать судьбу человека. И хочу еще раз повторить: прежде всего судьбу человека, а не литературного героя, которого все знают», — добавил актер.

Кадр из сериала «Капитанская дочка»
Кадр из сериала «Капитанская дочка»

«Ключевой задачей для меня и команды было, не потеряв заложенные в „Капитанскую дочку“ смыслы и ценности, сделать так, чтобы история удержала зрителя на протяжении восьми серий», — отметил режиссер Дмитрий Литвиненко.

Кадр из сериала «Капитанская дочка»
Кадр из сериала «Капитанская дочка»

Съемки «Капитанской дочки» проходили в нескольких регионах России, включая Псковскую и Ленинградскую области. 

Премьерный показ сериала состоится на онлайн-платформе Кион. Телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия».