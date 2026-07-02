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Дочь Шварценеггера снялась в купальнике через год после третьих родов

Кэтрин Шварценеггер показала фигуру в купальнике
Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт
Кэтрин Шварценеггер и Крис ПраттИсточник: Legion-Media.ru

Кэтрин Шварценеггер, дочь голливудской звезды и бывшего политика Арнольда Шварценеггера, впервые за долгое время показала фигуру после рождения третьего ребенка. Писательница опубликовала в соцсети снимок в монокини. На фото она стоит перед зеркалом в ванной без макияжа и фильтров.

Кэтрин Шварценеггер / фото: соцсети
Кэтрин Шварценеггер / фото: соцсети

У публицистки трое детей от актера Криса Пратта, известного по роли в «Стражах Галактики». Супруги воспитывают пятилетнюю Лайлу, четырехлетнюю Элоиз и годовалого Форда.

Кэтрин впервые увидела будущего мужа в церкви. Как вспоминает писательница, Пратт заметил ее, но не стал подходить после службы, чтобы познакомиться. Позже пара разговорилась благодаря бывшей жене «Терминатора». Журналистка Мария Шрайвер посоветовала дочери присмотреться к артисту, и та последовала совету. Влюбленные поженились в 2019 году.

У зятя Шварценеггера также есть ребенок от первого брака с актрисой Анной Фэрис, с которой он развелся в 2017 году. Пратт воспитывает 13-летнего сына Джека.