Кэтрин впервые увидела будущего мужа в церкви. Как вспоминает писательница, Пратт заметил ее, но не стал подходить после службы, чтобы познакомиться. Позже пара разговорилась благодаря бывшей жене «Терминатора». Журналистка Мария Шрайвер посоветовала дочери присмотреться к артисту, и та последовала совету. Влюбленные поженились в 2019 году.