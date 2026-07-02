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Беременная невестка Татьяны Васильевой показала фото в купальнике

Беременная актриса Мария Васильева опубликовала фото в бикини
Татьяна Васильева
Татьяна ВасильеваИсточник: Legion-Media.ru

Беременная невестка Татьяны Васильевой, звезды фильма «Самая обаятельная и привлекательная», показала кадры с отдыха. Актриса Мария Васильева выложила фото в бикини, позируя на шезлонге у бассейна. Сейчас артистка проводит время с семьей в Турции.

«Так, ну Машку-красотку огоньком порадуете?» — спросила знаменитость у подписчиков.

Мария Васильева / фото: соцсети
Мария Васильева / фото: соцсети

Мария замужем за коллегой Филиппом Васильевым. Пара встретилась во время репетиций спектакля «Ловушка для мужа», а в 2016 году сыграла свадьбу. В том же году у супругов родилась дочь Мирра. В ноябре 2022 года на свет появилась вторая девочка, Сарра. В 2024 году Васильева сообщила о третьей беременности. 7 апреля 2025 года у пары родился сын Яков. А уже в марте 2026 года актеры объявили, что ждут еще одного ребенка.