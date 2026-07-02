Мария замужем за коллегой Филиппом Васильевым. Пара встретилась во время репетиций спектакля «Ловушка для мужа», а в 2016 году сыграла свадьбу. В том же году у супругов родилась дочь Мирра. В ноябре 2022 года на свет появилась вторая девочка, Сарра. В 2024 году Васильева сообщила о третьей беременности. 7 апреля 2025 года у пары родился сын Яков. А уже в марте 2026 года актеры объявили, что ждут еще одного ребенка.