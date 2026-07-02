Елена Ксенофонтова, звезда сериала «Кухня», пришла на выпускной к своему сыну Тимофею. 23-летний молодой человек получил диплом Института кино и телевидения. Актриса появилась на торжестве не одна — ее сопровождал бывший муж, продюсер Илья Неретин. Кадрами с праздника Ксенофонтова поделилась в соцсети.
В подписи к фото она написала: «Горжусь! Благодарю Бога за такой подарок мне. Я счастливый человек, женщина, мама. У меня самые крутые дети! Мира нам всем».
Первенца актриса родила именно от Неретина. После их расставания она состояла в отношениях с адвокатом Александром Рыжих. Как рассказывала сама звезда, правозащитник «морально уничтожал» своего пасынка.
По словам Ксенофонтовой, Рыжих сначала самоутверждался за ее счет, а затем перенес это на Тимофея — на тот момент мальчику было семь лет. Артистка отмечала, что решила спасаться и объявила супругу о расставании. Адвокат пытался отсудить у бывшей избранницы недвижимость, а также лишить ее опеки над общей дочерью. Однако Софья осталась жить с матерью. Ксенофонтова рассказывала о разбирательствах в соцсетях, отмечая, что почти пять лет «жила в аду».
Ранее сообщалось, что 15-летняя дочь звезды «Кухни» отправляется работать моделью в Южную Корею.