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Елена Ксенофонтова воссоединилась с бывшим мужем на выпускном общего сына

Актриса Елена Ксенофонтова пришла с бывшим мужем на выпускной к особенному сыну
Елена Ксенофонтова
Елена КсенофонтоваИсточник: Legion-Media.ru

Елена Ксенофонтова, звезда сериала «Кухня», пришла на выпускной к своему сыну Тимофею. 23-летний молодой человек получил диплом Института кино и телевидения. Актриса появилась на торжестве не одна — ее сопровождал бывший муж, продюсер Илья Неретин. Кадрами с праздника Ксенофонтова поделилась в соцсети.

В подписи к фото она написала: «Горжусь! Благодарю Бога за такой подарок мне. Я счастливый человек, женщина, мама. У меня самые крутые дети! Мира нам всем».

Елена Ксенофонтова и Илья Неретин с сыном / фото: соцсети
Елена Ксенофонтова и Илья Неретин с сыном / фото: соцсети

Первенца актриса родила именно от Неретина. После их расставания она состояла в отношениях с адвокатом Александром Рыжих. Как рассказывала сама звезда, правозащитник «морально уничтожал» своего пасынка.

По словам Ксенофонтовой, Рыжих сначала самоутверждался за ее счет, а затем перенес это на Тимофея — на тот момент мальчику было семь лет. Артистка отмечала, что решила спасаться и объявила супругу о расставании. Адвокат пытался отсудить у бывшей избранницы недвижимость, а также лишить ее опеки над общей дочерью. Однако Софья осталась жить с матерью. Ксенофонтова рассказывала о разбирательствах в соцсетях, отмечая, что почти пять лет «жила в аду».

Ранее сообщалось, что 15-летняя дочь звезды «Кухни» отправляется работать моделью в Южную Корею.