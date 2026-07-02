По словам Ксенофонтовой, Рыжих сначала самоутверждался за ее счет, а затем перенес это на Тимофея — на тот момент мальчику было семь лет. Артистка отмечала, что решила спасаться и объявила супругу о расставании. Адвокат пытался отсудить у бывшей избранницы недвижимость, а также лишить ее опеки над общей дочерью. Однако Софья осталась жить с матерью. Ксенофонтова рассказывала о разбирательствах в соцсетях, отмечая, что почти пять лет «жила в аду».