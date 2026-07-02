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Пореченков: о «герое нашего времени» в кино нельзя говорить вне темы СВО

Народный артист РФ отметил, что специальная военная операция еще долгие годы будет занимать кинематографистов
Михаил Пореченков
Михаил ПореченковИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Тема специальной военной операции является обязательным контекстом для разговора о «герое нашего времени» в кино. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС народный артист РФ Михаил Пореченков.

«Герой — это эталон, образец, своего рода “опора” исторического периода. Думаю, сейчас о его появлении нельзя говорить вне темы специальной военной операции — одной из главных и животрепещущих. Она еще долгие годы будет занимать кинематографистов», — сказал он.

По словам Пореченкова, современный герой не меняется со временем, а лишь попадает в разные условия. «Если он близок народу, зрителям, не оторван от того, чем живут люди, то обязательно станет героем нашего времени», — отметил актер.

Он подчеркнул, что в наше время остро стоит вопрос существования цивилизации, и герой должен честно отвечать на эти вопросы, отстаивать свои идеалы и жертвовать собой. «Именно в диалоге художника, его создающего, и зрителя, который транслирует свои ценности, ориентиры, и должен “вырасти” новый герой», — заключил Пореченков. Актер добавил, что «цивилизационные вопросы», которые решаются сейчас, еще не до конца осмыслены и для их понимания потребуется время.