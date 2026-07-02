Пореченков: о «герое нашего времени» в кино нельзя говорить вне темы СВО

Он подчеркнул, что в наше время остро стоит вопрос существования цивилизации, и герой должен честно отвечать на эти вопросы, отстаивать свои идеалы и жертвовать собой. «Именно в диалоге художника, его создающего, и зрителя, который транслирует свои ценности, ориентиры, и должен “вырасти” новый герой», — заключил Пореченков. Актер добавил, что «цивилизационные вопросы», которые решаются сейчас, еще не до конца осмыслены и для их понимания потребуется время.