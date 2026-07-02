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«Ведомости»: спрос на «Одиссею» Гомера вырос на 97% в преддверии выхода фильма

По данным «Читай города», в июне было продано 3,5 тыс. экземпляров поэмы

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Продажи поэмы «Одиссея» древнегреческого поэта Гомера выросли почти вдвое накануне выхода одноименной экранизации режиссера Кристофера Нолана. Об этом «Ведомостям» сообщили в сети книжных магазинов «Читай-город».

По данным сети, в июне продажи поэмы к маю выросли на 97% и составили 3 500 изданий. В книжном сервисе «Литрес» рассказали об увеличении спроса на 68%, до 1 760 экземпляров. Отмечается, что в оценке учитывались поштучные продажи, добавления в личный кабинет по подписке. По «Одиссее» показатель на этой платформе достиг 49%.

Кадр из фильма «Одиссея»
Кадр из фильма «Одиссея»

17 июля состоится мировая премьера — «Одиссея» Кристофера Нолана. Работа над фильмом велась полгода в семи странах, в том числе в Греции, Италии, Шотландии.

Нолан приступил к работе над экранизацией древнегреческого эпоса в 2024 году. Это будет первая кинолента, полностью снятая на камеры IMAX форматом 70 мм — американский режиссер просил компанию разработать специально для него усовершенствованные модели этого аппарата. Главную роль в фильме исполнил Мэтт Деймон. Это будет первая работа Нолана после успеха ленты «Оппенгеймер», которая удостоилась семи премий «Оскар», в том числе за лучшую режиссуру.