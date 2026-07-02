Сериал «Еще 17» — турецкая подростковая драма, в центре которой оказывается юноша, вынужденный слишком рано повзрослеть и научиться защищать не только себя, но и близких ему людей. Режиссером проекта стал Эмре Кабакушак, известный зрителям по работе над сериалом «Истерзанная». Картина сочетает в себе элементы мелодрамы и социальной драмы, а также поднимает темы взросления, поиска своего места в жизни, неравенства, школьных конфликтов и первой любви.