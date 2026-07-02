Сериал «Еще 17» — турецкая подростковая драма, в центре которой оказывается юноша, вынужденный слишком рано повзрослеть и научиться защищать не только себя, но и близких ему людей. Режиссером проекта стал Эмре Кабакушак, известный зрителям по работе над сериалом «Истерзанная». Картина сочетает в себе элементы мелодрамы и социальной драмы, а также поднимает темы взросления, поиска своего места в жизни, неравенства, школьных конфликтов и первой любви.
Особенности съемочного процесса
Рассмотрим некоторые важные моменты съемок.
Съемки проходили в Стамбуле и Бодруме
Работа над сериалом «Еще 17» проходила сразу в двух турецких городах. Первым местом съемок стала частная французская больница Лапе в Стамбуле, где команда сняла часть ключевых сцен. Затем производство переместилось в Бодрум — живописный курорт на побережье Эгейского моря, который стал основной локацией проекта.
Именно улицы, набережные и атмосферные виды Бодрума создали узнаваемый визуальный стиль сериала. Контраст между современным городским ритмом и морскими пейзажами помог подчеркнуть эмоциональную историю героев и сделал картину еще более привлекательной для зрителей.
На площадке царила дружеская атмосфера
Несмотря на насыщенный съемочный график, на площадке сериала царила теплая и непринужденная атмосфера. Исполнители главных ролей — Чаган Эфе Ак, Ата Ясат, Джерен Айрук, Хелин Эльверен и другие актеры — быстро нашли общий язык и много времени проводили вместе не только во время работы, но и в перерывах между съемками.
Свободные часы они посвящали совместному отдыху: гуляли по городу, посещали парк аттракционов, перекусывали фастфудом, общались и шутили. Такая дружеская обстановка помогла актерам стать настоящей командой, а их теплые отношения заметно отразились на экране, сделав взаимодействие персонажей более естественным и убедительным.
Во время съемок команда не забывала о праздниках
Даже во время напряженного съемочного процесса команда находила повод для небольших праздников. Одним из самых теплых моментов стало празднование Курбан-байрама. Во время обеденного перерыва молодые актеры вышли к съемочной группе, чтобы лично поздравить коллег с праздником. В качестве угощения они принесли бодрумский лукум с мандарином — местное лакомство, которое сразу создало уютную и праздничную атмосферу.
О чем турецкий сериал «Еще 17»
Главный герой сериала — 17-летний Арас, который в раннем детстве потерял родителей и вырос в детском доме. Спустя годы он узнал, что его брат, которого долгое время считали погибшим, на самом деле живет в Бодруме. Надеясь найти единственного родного человека, юноша отправляется в этот город.
Однако поиски быстро превращаются в настоящее испытание. Арас встречает влиятельных людей, привыкших добиваться своего с помощью силы и денег. Его главным противником становится Теоман Аккай — наследник могущественной семьи. Между героями практически сразу возникает непримиримый конфликт.
Все становится еще сложнее, когда Арас влюбляется в сестру Теомана, Лейлу. Теперь ему предстоит не только найти брата, но и разобраться в собственных чувствах.