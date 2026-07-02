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Как снимали турецкий сериал «Еще 17» и какая атмосфера царила на площадке

Турецкий сериал «Еще 17» — подростковая драма, которая с первых серий стала популярна не только в Турции, но и по всему миру. Рассказываем, как снимали эту кинокартину и что осталось за кадром
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Еще 17
Кадр из сериала «Еще 17»

Сериал «Еще 17» — турецкая подростковая драма, в центре которой оказывается юноша, вынужденный слишком рано повзрослеть и научиться защищать не только себя, но и близких ему людей. Режиссером проекта стал Эмре Кабакушак, известный зрителям по работе над сериалом «Истерзанная». Картина сочетает в себе элементы мелодрамы и социальной драмы, а также поднимает темы взросления, поиска своего места в жизни, неравенства, школьных конфликтов и первой любви. 

Особенности съемочного процесса

Рассмотрим некоторые важные моменты съемок.

Съемки проходили в Стамбуле и Бодруме

Работа над сериалом «Еще 17» проходила сразу в двух турецких городах. Первым местом съемок стала частная французская больница Лапе в Стамбуле, где команда сняла часть ключевых сцен. Затем производство переместилось в Бодрум — живописный курорт на побережье Эгейского моря, который стал основной локацией проекта.

Именно улицы, набережные и атмосферные виды Бодрума создали узнаваемый визуальный стиль сериала. Контраст между современным городским ритмом и морскими пейзажами помог подчеркнуть эмоциональную историю героев и сделал картину еще более привлекательной для зрителей.

Кадр из сериала Еще 17
Кадр из сериала «Еще 17»

На площадке царила дружеская атмосфера

Несмотря на насыщенный съемочный график, на площадке сериала царила теплая и непринужденная атмосфера. Исполнители главных ролей — Чаган Эфе Ак, Ата Ясат, Джерен Айрук, Хелин Эльверен и другие актеры — быстро нашли общий язык и много времени проводили вместе не только во время работы, но и в перерывах между съемками.

Свободные часы они посвящали совместному отдыху: гуляли по городу, посещали парк аттракционов, перекусывали фастфудом, общались и шутили. Такая дружеская обстановка помогла актерам стать настоящей командой, а их теплые отношения заметно отразились на экране, сделав взаимодействие персонажей более естественным и убедительным.

Кадр из сериала Еще 17
Кадр из сериала «Еще 17»

Во время съемок команда не забывала о праздниках

Даже во время напряженного съемочного процесса команда находила повод для небольших праздников. Одним из самых теплых моментов стало празднование Курбан-байрама. Во время обеденного перерыва молодые актеры вышли к съемочной группе, чтобы лично поздравить коллег с праздником. В качестве угощения они принесли бодрумский лукум с мандарином — местное лакомство, которое сразу создало уютную и праздничную атмосферу. 

Кадр из сериала Еще 17
Кадр из сериала «Еще 17»

О чем турецкий сериал «Еще 17»

Главный герой сериала — 17-летний Арас, который в раннем детстве потерял родителей и вырос в детском доме. Спустя годы он узнал, что его брат, которого долгое время считали погибшим, на самом деле живет в Бодруме. Надеясь найти единственного родного человека, юноша отправляется в этот город.

Однако поиски быстро превращаются в настоящее испытание. Арас встречает влиятельных людей, привыкших добиваться своего с помощью силы и денег. Его главным противником становится Теоман Аккай — наследник могущественной семьи. Между героями практически сразу возникает непримиримый конфликт.

Все становится еще сложнее, когда Арас влюбляется в сестру Теомана, Лейлу. Теперь ему предстоит не только найти брата, но и разобраться в собственных чувствах.

Кадр из сериала Еще 17
Кадр из сериала «Еще 17»