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79-летний Дэнни Гловер впервые публично рассказал о тяжелом диагнозе

Звезда «Смертельного оружия» Гловер признался, что живет с болезнью Альцгеймера
Дэнни Гловер
Дэнни ГловерИсточник: Legion-Media.ru

Звезда боевика «Смертельное оружие» Дэнни Гловер впервые публично заявил, что уже несколько лет борется с болезнью Альцгеймера. Как сообщает Life.ru, в интервью Лестеру Холту для программы Today 79-летний актер поделился подробностями своего состояния.

«В каком-то смысле я могу с этим смириться. Уверен, по мере развития событий все будет меняться», — сказал Гловер.

Диагноз поставили актеру вскоре после того, как он получил почетный «Оскар» в 2022 году.

Гловер стал знаменитым в 80-х годах благодаря роли в «Смертельном оружии». Он также снимался в таких картинах, как «Цвет пурпура», «Хищник 2», «Пила», «Девушки мечты» и многих других.

За свою карьеру актер неоднократно номинировался на «Эмми» и «Грэмми», а также получил премию Independent Spirit за главную роль. Дочь актера Мандиса подчеркнула, что для отца важно самому рассказывать о своей жизни и болезни.

«Это важно, потому что люди иногда задают вопросы, и я не хочу быть нечестным человеком и говорить: “О, да, все в порядке. Все отлично”», — добавила она.