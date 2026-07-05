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«Нейро_Док» завершает сезон историей об убийстве журналиста Холодова

Смотрите финальный выпуск нейродоксериала Кино Mail — о трагедии в редакции «Московского комсомольца»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Нейро_Док» (1 сезон)
Кадр из сериала «Нейро_Док» (1 сезон)

Сериал «Нейро_Док» от Кино Mail завершается историей о шокирующем убийстве военкора «Московского комсомольца» Дмитрия Холодова. Финал сезона уже доступен в сообществе ProКино в нацмессенджере MAX.

27-летний журналист Дмитрий Холодов погиб от взрыва в редакции газеты 17 октября 1994 года. Несмотря на то, что убийство получило громкую огласку, преступник так и не был найден. В нейродокументальном сериале шаг за шагом воссоздаются обстоятельства трагедии, которая потрясла всех.

В первом сезоне «Нейро_Дока» вышло шесть эпизодов, посвященных громким преступлениям 1990-х. Смотрите выпуски о «нефтяном короле Петербурга» Павле Капыше, прототипе Саши Белого из «Бригады» по кличке Сильвестр, а также начало истории о Дмитрии Холодове.

Все серии выходят эксклюзивно в сообществе ProКино в мессенджере MAX.