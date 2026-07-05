27-летний журналист Дмитрий Холодов погиб от взрыва в редакции газеты 17 октября 1994 года. Несмотря на то, что убийство получило громкую огласку, преступник так и не был найден. В нейродокументальном сериале шаг за шагом воссоздаются обстоятельства трагедии, которая потрясла всех.