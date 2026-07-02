В Союзе кинематографистов поддержали новые меры в отношении зарубежного кино

При этом Лешковский усомнился, что обсуждаемый сбор в размере пяти миллионов рублей за выдачу прокатного удостоверения для зарубежных фильмов существенно будет влиять на крупных международных дистрибьюторов. Также, по его словам, только квотирования недостаточно — нужен комплексный подход к управлению отраслью.