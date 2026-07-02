Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Юлия Высоцкая назвала кулинарию своим хобби и творчеством

Актриса Юлия Высоцкая назвала кухню местом для творчества
Юлия Высоцкая, фото: пресс-служба
Юлия Высоцкая, фото: пресс-служба

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая рассказала, что для нее кухня — это пространство для творчества. В интервью RT она отметила: к приготовлению еды люди подходят по-разному, но если человеку действительно нравится кулинария, он будет этим заниматься, даже если можно просто заказать готовую еду с доставкой.

Высоцкая подчеркнула, что кулинария — это полноценное хобби. В свое время им увлекались даже Александр Дюма и Огюст Ренуар, которые выпустили собственные сборники рецептов.

«Для меня кухня — место, где происходит творчество, — заявила актриса. — Кому-то и в XX веке нравились покупные сосиски, пельмени, консервы… Для кого-то готовка — кайф, для кого-то — ненужная трата времени. Вот и все».

Ранее сообщалось, что Юлия Высоцкая заработала 164 млрд рублей на лекарствах и еде.