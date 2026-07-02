Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая рассказала, что для нее кухня — это пространство для творчества. В интервью RT она отметила: к приготовлению еды люди подходят по-разному, но если человеку действительно нравится кулинария, он будет этим заниматься, даже если можно просто заказать готовую еду с доставкой.
Высоцкая подчеркнула, что кулинария — это полноценное хобби. В свое время им увлекались даже Александр Дюма и Огюст Ренуар, которые выпустили собственные сборники рецептов.
«Для меня кухня — место, где происходит творчество, — заявила актриса. — Кому-то и в XX веке нравились покупные сосиски, пельмени, консервы… Для кого-то готовка — кайф, для кого-то — ненужная трата времени. Вот и все».
Ранее сообщалось, что Юлия Высоцкая заработала 164 млрд рублей на лекарствах и еде.