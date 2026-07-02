Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая рассказала, что для нее кухня — это пространство для творчества. В интервью RT она отметила: к приготовлению еды люди подходят по-разному, но если человеку действительно нравится кулинария, он будет этим заниматься, даже если можно просто заказать готовую еду с доставкой.