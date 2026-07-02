По мнению звезды, универсальной системы питания не существует. Каждый человек должен подбирать образ жизни и рацион под себя. Сама Высоцкая старается в первую очередь избегать переедания и делать паузы, ограничивая себя от голодания до жестких разгрузочных дней. «Стараюсь заниматься спортом — если не каждый день, то хотя бы в те дни, когда у меня точно есть время», — добавила Высоцкая.