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52-летняя Юлия Высоцкая раскрыла секреты стройности

Актриса поделилась своими способами поддерживать идеальную форму
Юлия Высоцкая
Юлия ВысоцкаяИсточник: Legion-Media.ru

Юлия Высоцкая раскрыла секреты своей стройности. В интервью RT актриса и телеведущая честно призналась: она далеко не всегда живет по канонам ЗОЖ. Главное правило, которого она старается придерживаться, — не переедать и устраивать организму «паузы», чередуя голодание с разгрузочными днями.

Знаменитость признается, что не прислушивается к советам диванных экспертов о питании и тренировках. Она доверяет только собственным ощущениям. Впрочем, в плотном рабочем графике, особенно во время долгих репетиций, соблюдать здоровый рацион почти невозможно. Чтобы держать себя в тонусе, Высоцкая пьет черный кофе и ест шоколад.

Юлия Высоцкая на премии «ТЭФИ 2026», фото: пресс-служба
Юлия Высоцкая на премии «ТЭФИ 2026», фото: пресс-служба

«Ничего в этом полезного нет, особенно если это происходит на протяжении десяти дней до выпуска спектакля, — согласилась актриса. — Организм, конечно, за это присылает “ответочку”. Поэтому я не берусь советовать другим».

По мнению звезды, универсальной системы питания не существует. Каждый человек должен подбирать образ жизни и рацион под себя. Сама Высоцкая старается в первую очередь избегать переедания и делать паузы, ограничивая себя от голодания до жестких разгрузочных дней. «Стараюсь заниматься спортом — если не каждый день, то хотя бы в те дни, когда у меня точно есть время», — добавила Высоцкая.

Ранее Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа.