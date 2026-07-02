Режиссер Валерия Гай Германика усомнилась в правдивости слов Никиты Джигурды о его заработках. В своем Telegram-канале постановщица намекнула, что актер явно приукрасил сумму, которую получил за работу в ее проекте.
Спор разгорелся вокруг сериала «Княгиня Ольга». В эфире шоу Павла Воли Джигурда заявил, что его гонорар составляет 3 миллиона рублей за один съемочный день. Гай Германика не оставила это заявление без внимания и высмеяла его.
«Некоторые актеры играют убедительнее всего не в кино, а в разговорах о своих гонорарах», — так режиссер прокомментировала слова артиста.
Ранее Валерия Гай Германика объяснила, в чем проблема современного кино.