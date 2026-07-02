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Валерия Гай Германика высмеяла Никиту Джигурду за его слова о гонораре в ее сериале

Режиссер не подтвердила слова актера о высоком гонораре за съемочный день
Валерия Гай Германика, фото: пресс-служба
Валерия Гай Германика, фото: пресс-служба

Режиссер Валерия Гай Германика усомнилась в правдивости слов Никиты Джигурды о его заработках. В своем Telegram-канале постановщица намекнула, что актер явно приукрасил сумму, которую получил за работу в ее проекте.

Спор разгорелся вокруг сериала «Княгиня Ольга». В эфире шоу Павла Воли Джигурда заявил, что его гонорар составляет 3 миллиона рублей за один съемочный день. Гай Германика не оставила это заявление без внимания и высмеяла его.

Никита Джигурда
Никита Джигурда

«Некоторые актеры играют убедительнее всего не в кино, а в разговорах о своих гонорарах», — так режиссер прокомментировала слова артиста.

Ранее Валерия Гай Германика объяснила, в чем проблема современного кино.