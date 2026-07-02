Спор разгорелся вокруг сериала «Княгиня Ольга». В эфире шоу Павла Воли Джигурда заявил, что его гонорар составляет 3 миллиона рублей за один съемочный день. Гай Германика не оставила это заявление без внимания и высмеяла его.