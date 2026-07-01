Аугуст — обладатель двух главных наград Каннского кинофестиваля. Первую «Пальмовую ветвь» он получил в 1988 году за ленту «Пелле завоеватель», вторую — в 1992-м за фильм «Благие намерения». Также в его фильмографии — сериал «Граф Монте-Кристо» и картины «Отверженные» и «Дом духов».