Билле Аугуст выступит режиссером байопика «Армани: Король моды» об итальянском дизайнере одежды Джорджио Армани — пишет Deadline.
Аугуст — обладатель двух главных наград Каннского кинофестиваля. Первую «Пальмовую ветвь» он получил в 1988 году за ленту «Пелле завоеватель», вторую — в 1992-м за фильм «Благие намерения». Также в его фильмографии — сериал «Граф Монте-Кристо» и картины «Отверженные» и «Дом духов».
«Этот фильм — не просто история культового дизайнера. Это история человека, чье творчество стало частью культурной идентичности Италии и чье влияние простирается далеко за пределы моды. Мы хотели найти режиссера, способного почтить это наследие с чуткостью, умом и кинематографической красотой», — заявил продюсер картины Андреа Иерволино.
Съемки проекта, вероятно, пройдут в Венгрии, а не в Италии. Это связано с изменениями в итальянской системе финансирования кино, которые не понравились инвесторам из США.
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