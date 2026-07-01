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Алек и Хилария Болдуины отметили 14-ю годовщину свадьбы

В честь праздника Хилария поделилась совместными кадрами с мужем
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Хилария и Алек Болдуины / фото: соцсети
Хилария и Алек Болдуины / фото: соцсети

Голливудский актер Алек Болдуин и его супруга Хилария отпраздновали очередную годовщину свадьбы. Пара узаконила отношения 30 июня 2012 года в Старом соборе Святого Патрика в Нью-Йорке.

Сейчас 68-летнему артисту и его 42-летней избраннице есть чем гордиться: за годы брака они создали по-настоящему крепкую семью.

Хилария и Алек Болдуины / фото: соцсети
Хилария и Алек Болдуины / фото: соцсети

В день агатовой свадьбы Хилария поделилась в соцсетях архивными и свежими снимками. Отдельное место в подборке заняли фотографии всей большой семьи: супругов вместе с семерыми детьми — 12-летней Кармен, 10-летним Рафаэлем, 9-летним Леонардо, 8-летним Ромео, 6-летней Марией Люсией, 5-летним Эдуардо и 3-летней Иларией.

Алек и Хилария Болдуины с детьми / фото: соцсети
Алек и Хилария Болдуины с детьми / фото: соцсети

Свое поздравление Хилария сопроводила текстом: «С 14-летием! Благодарна тебе и не могу дождаться, чтобы увидеть, куда нас приведет наше дикое путешествие и наша семья. Люблю тебя!».

Ранее дочь Алека Болдуина сообщила, что ждет второго ребенка.