Романтическая комедия «Сообщения для Изабель» стала одним из заметных хитов Netflix этого лета. Главные роли исполнили Зои Дойч и Ник Робинсон, а сценаристом и режиссером выступила Леа МакКендрик. В центре сюжета — Джилл, которая после смерти сестры продолжает оставлять ей голосовые сообщения, не подозревая, что старый номер уже принадлежит другому человеку. Эта случайность становится началом необычной истории любви, где романтика переплетается с темой утраты и переживания горя.
После премьеры фильм быстро превратился в зрительский феномен. Уже в первую неделю он вошел в топ Netflix, а его оценка на Rotten Tomatoes составила 89%. Критики отметили удачный баланс между романтической комедией и эмоциональной драмой, а зрители особенно хвалили химию между актерами. Неудивительно, что «Сообщения для Изабель» уже называют одной из лучших романтических комедий последних лет. Собрали еще пять новых фильмов с похожей атмосферой.
«Кто угодно, кроме тебя»
Романтическая комедия «Кто угодно, кроме тебя» стала одним из главных хитов Sony Pictures последних лет. После неудачного первого свидания Беа и Бен неожиданно встречаются вновь — на свадьбе в Австралии. Чтобы избежать неловких вопросов родственников и бывших возлюбленных, они решают изображать счастливую пару.
Главные роли исполнили Сидни Суини и Глен Пауэлл. Их экранная химия оказалась настолько убедительной, что поклонники долго обсуждали возможный роман актеров за пределами съемочной площадки. Фильм удачно сочетает романтику, комедию положений и живописные виды Австралии. Если в «Сообщениях для Изабель» вас покорили легкость и остроумные диалоги, эта картина точно не разочарует.
«Представь себе это»
В центре сюжета фильма «Представь себе это» — успешный фотограф Пиа, которая неожиданно получает необычное предсказание: настоящую любовь она встретит в течение следующих пяти свиданий. После этого героиня начинает иначе смотреть на окружающих мужчин и собственные ожидания от отношений. Каждая новая встреча оказывается совсем не такой, какой она ее представляла.
Картина делает ставку не только на романтическую линию, но и на внутренние перемены главной героини. Постепенно Пиа понимает, что счастье редко приходит по заранее составленному сценарию. Тем, кому понравилась идея судьбоносной случайности в «Сообщениях для Изабель», фильм наверняка покажется близким по настроению.
«Отпуск на двоих»
В центре романтической комедии «Отпуск на двоих» — Поппи и Алекс, которые дружат уже больше десяти лет. Они совершенно разные: она не представляет жизни без путешествий и новых впечатлений, а он предпочитает спокойствие и домашний уют. Несмотря на это, каждое лето друзья отправляются в совместное путешествие, пока одна неудачная поездка не ставит их отношения на паузу почти на два года.
Решив дать дружбе еще один шанс, Поппи предлагает Алексу снова провести отпуск вместе. Во время путешествия героям приходится разобраться не только в старых обидах, но и в чувствах, которые они долго не решались признать. Тем, кому понравилось «Сообщения для Изабель», фильм наверняка придется по душе благодаря искренней романтической линии, обаятельным героям и истории о том, что настоящая любовь иногда рождается из самой крепкой дружбы.
«Мысль о тебе»
История фильма «Мысль о тебе» начинается с неожиданной встречи, которая кажется обычной случайностью, но быстро перерастает в страстный роман. Чувства между Солен и популярным музыкантом Хейсом Кэмпбеллом оказываются под постоянным вниманием прессы и поклонников, превращая счастливые отношения в настоящее испытание. Главные роли сыграли Энн Хэтэуэй и Николас Голицын.
Авторы картины не ограничиваются историей любви и размышляют о возрасте, общественных стереотипах и праве на счастье. Несмотря на драматические моменты, фильм сохраняет легкость и романтическое настроение.
«Список заветных желаний»
В фильме «Список заветных желаний» Алекс после смерти матери получает необычное наследство — список желаний, который составила еще в детстве. Чтобы получить оставленное ей имущество, девушке предстоит выполнить каждый пункт: от беззаботных детских мечтаний до поступков, которые заставляют ее выйти из зоны комфорта. Шаг за шагом героиня заново открывает себя, переосмысливает отношения с близкими и встречает человека, рядом с которым начинает смотреть на будущее иначе.