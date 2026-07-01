В центре романтической комедии «Отпуск на двоих» — Поппи и Алекс, которые дружат уже больше десяти лет. Они совершенно разные: она не представляет жизни без путешествий и новых впечатлений, а он предпочитает спокойствие и домашний уют. Несмотря на это, каждое лето друзья отправляются в совместное путешествие, пока одна неудачная поездка не ставит их отношения на паузу почти на два года.