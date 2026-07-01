Шестилетний сын Ким Кардашьян и Канье Уэста дебютировал в кино

Кинокомпания Paramount Pictures уже представила первый официальный трейлер франшизы, приоткрыв завесу тайны над сюжетом. В новой части зрителям предстоит увидеть Реда в совершенно новой для него роли отца. Герою придется столкнуться со всеми трудностями и радостями родительства.