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Шестилетний сын Ким Кардашьян и Канье Уэста дебютировал в кино

Псалм озвучил персонажа в «Angry Birds 3»
Ким Кардашьян и Канье Уэст
Ким Кардашьян и Канье УэстИсточник: Rex / Fotodom.ru

Шестилетний Псалм Уэст, сын Ким Кардашьян и Канье Уэста, официально дебютировал в кинематографе. Мальчик принял участие в озвучке анимационного фильма «Angry Birds 3 в кино», подарив свой голос очаровательному птенцу Олли — младшему ребенку главного героя Реда.

Кинокомпания Paramount Pictures уже представила первый официальный трейлер франшизы, приоткрыв завесу тайны над сюжетом. В новой части зрителям предстоит увидеть Реда в совершенно новой для него роли отца. Герою придется столкнуться со всеми трудностями и радостями родительства.

Процесс записи и первые профессиональные успехи юного актера показали в свежем эпизоде реалити-шоу The Kardashians. Оценить дебют Псалма Уэста на больших экранах зрители смогут уже 23 декабря.