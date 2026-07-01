Кинопоказы юбилейного фестиваля «Зеркало» посетили свыше 13 тыс. зрителей

ТАСС, 1 июля. XX Международный фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского» завершился в Ивановской области. Всего за пять фестивальных дней состоялось более 80 показов фильмов из разных стран, которые посетили свыше 13 тыс. зрителей, сообщила пресс-служба фестиваля.
Отмечается, что в программу юбилейного смотра вошли международный конкурс, программы российского кино «Свои» и «Свои. Короткий метр», а также внеконкурсные кинопоказы, концерты, творческие встречи, презентации книг и специальные проекты. Ведущей церемонии закрытия стала главный редактор программы «Кино в деталях» Надежда Королева.
Как рассказали в пресс-службе, победителем программы «Свои. Короткий метр», которого определили зрители фестиваля по итогам голосования, стал фильм Нафисы Гаврючиной «Приобретенная глухота». Обладателем приза имени Ивановского киноклуба «Экран и ты» объявлена картина Антона Бильжо «Выготский». В полнометражной программе «Свои» симпатии зрителей оказались на стороне картины Ивана Шкундова «Взрослый сын».
Итоги международного конкурса
«В юбилейный год зрительское голосование основного международного конкурса завершилось с необычным итогом: одинаковое количество голосов набрали сразу две картины. Победителями стали “Без разрешения” Хассана Назера, Иран-Великобритания, и “Мертвые души” Алекса Кокса, США-Испания», — говорится в тексте.
Кроме того, специальный приз жюри с формулировкой «Как посвящение простым людям во всем мире в момент мировых конфликтов» получила картина «Хроники осады», режиссер Абдалла Аль-Хатиб, Алжир-Франция-Катар. Приз за лучшую режиссуру был присужден турецкому кинематографисту Нури Джихану Оздогану за фильм «Мертвые собаки не кусаются».
«Для меня это первый художественный фильм, и мне очень приятно получить эту награду. Спасибо всей моей съемочной группе. И отдельное спасибо фестивалю “Зеркало” и Иванову за такое теплое гостеприимство!» — поблагодарил Оздоган.
Главный приз международного конкурса жюри присудило британской картине «Падение сэра Дугласа Уэзерфорда» режиссера Шона Данна.
Как сообщила пресс-служба, фильмы конкурсной программы оценивало международное жюри, в состав которого вошли иранский актер, монтажер и продюсер Бабак Карими, программный директор Сеульской синематеки Ким Сон Ук, российская актриса Софья Лебедева, итальянский кинопродюсер, режиссер, организатор фестивалей, дистрибьютор российских фильмов в Италии Рино Шаретта и российский режиссер Алексей Герман — младший.
Событие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Ивановской области.
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