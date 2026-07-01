Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кинопоказы юбилейного фестиваля «Зеркало» посетили свыше 13 тыс. зрителей

Главный приз международного конкурса жюри присудило британской картине «Падение сэра Дугласа Уэзерфорда»
Кадр из фильма «Падение сэра Дугласа Уитерфорда»
Кадр из фильма «Падение сэра Дугласа Уитерфорда»

ТАСС, 1 июля. XX Международный фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского» завершился в Ивановской области. Всего за пять фестивальных дней состоялось более 80 показов фильмов из разных стран, которые посетили свыше 13 тыс. зрителей, сообщила пресс-служба фестиваля.

Отмечается, что в программу юбилейного смотра вошли международный конкурс, программы российского кино «Свои» и «Свои. Короткий метр», а также внеконкурсные кинопоказы, концерты, творческие встречи, презентации книг и специальные проекты. Ведущей церемонии закрытия стала главный редактор программы «Кино в деталях» Надежда Королева.

Как рассказали в пресс-службе, победителем программы «Свои. Короткий метр», которого определили зрители фестиваля по итогам голосования, стал фильм Нафисы Гаврючиной «Приобретенная глухота». Обладателем приза имени Ивановского киноклуба «Экран и ты» объявлена картина Антона Бильжо «Выготский». В полнометражной программе «Свои» симпатии зрителей оказались на стороне картины Ивана Шкундова «Взрослый сын».

Итоги международного конкурса

Кадр из фильма «Без разрешения»
Кадр из фильма «Без разрешения»

«В юбилейный год зрительское голосование основного международного конкурса завершилось с необычным итогом: одинаковое количество голосов набрали сразу две картины. Победителями стали “Без разрешения” Хассана Назера, Иран-Великобритания, и “Мертвые души” Алекса Кокса, США-Испания», — говорится в тексте.

Кроме того, специальный приз жюри с формулировкой «Как посвящение простым людям во всем мире в момент мировых конфликтов» получила картина «Хроники осады», режиссер Абдалла Аль-Хатиб, Алжир-Франция-Катар. Приз за лучшую режиссуру был присужден турецкому кинематографисту Нури Джихану Оздогану за фильм «Мертвые собаки не кусаются».

Кадр из фильма «Мертвые собаки не кусаются»
Кадр из фильма «Мертвые собаки не кусаются»

«Для меня это первый художественный фильм, и мне очень приятно получить эту награду. Спасибо всей моей съемочной группе. И отдельное спасибо фестивалю “Зеркало” и Иванову за такое теплое гостеприимство!» — поблагодарил Оздоган.

Главный приз международного конкурса жюри присудило британской картине «Падение сэра Дугласа Уэзерфорда» режиссера Шона Данна.

Как сообщила пресс-служба, фильмы конкурсной программы оценивало международное жюри, в состав которого вошли иранский актер, монтажер и продюсер Бабак Карими, программный директор Сеульской синематеки Ким Сон Ук, российская актриса Софья Лебедева, итальянский кинопродюсер, режиссер, организатор фестивалей, дистрибьютор российских фильмов в Италии Рино Шаретта и российский режиссер Алексей Герман — младший.

Событие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Ивановской области.

ТАСС — генеральный информационный партнер.