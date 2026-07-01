Маск помог фильму режиссера Уве Болла выйти в мировой прокат

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Фильм «Гражданин-мститель» (Citizen Vigilante) немецкого режиссера Уве Болла, которого многие кинокритики называют одним из худших режиссеров современности, получил международного дистрибьютора после того, как Илон Маск опубликовал картину в X. Об этом сообщил журнал Variety.
По данным издания, Quiver Distribution приобрела права на мировой прокат фильма за исключением ряда стран после того, как Маск разместил его в X на 48 часов для бесплатного просмотра.
Режиссер рассказал Variety, что он заранее запросил разрешение на публикацию. По словам Болла, хотя такой шаг мог снизить коммерческие доходы картины, он обеспечил ей масштабную рекламную кампанию, которую независимый прокатчик не смог бы себе позволить.
Болл получил широкую известность благодаря экранизациям компьютерных игр, включая «Один в темноте» (Alone in the Dark, 2004), «Бладрейн» (BloodRayne, 2005), «Постал» (Postal, 2007) и «Фар Край» (Far Cry, 2007). Его фильмы неоднократно становились лауреатами антипремии «Золотая малина», а самого режиссера многие критики называли одним из худших постановщиков современного кино. В последние годы Болл вернулся в кинематограф после нескольких лет перерыва.