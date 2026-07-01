Маск помог фильму режиссера Уве Болла выйти в мировой прокат

Режиссер рассказал Variety, что он заранее запросил разрешение на публикацию. По словам Болла, хотя такой шаг мог снизить коммерческие доходы картины, он обеспечил ей масштабную рекламную кампанию, которую независимый прокатчик не смог бы себе позволить.