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48-летний Том Харди выпустит рэп-альбом

Актер записывает треки под псевдонимом Фрэнки Пулитцер
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Том Харди
Том ХардиИсточник: Legion-Media

Британский актер Том Харди планирует выпустить рэп-альбом совместно с хип-хоп-коллективом Czarface — пишет Rolling Stone.

Треки актер записывает под псевдонимом Фрэнки Пулитцер. Сам альбом получил название Czarface Meets Frankie Pulitzer. Его создатели вдохновлялись хип-хопом 1990-х. В записи также приняли участие легенды рэпа — Busta Rhymes и Method Man.

Том Харди
Том ХардиИсточник: Legion-Media

Для Харди это не первый опыт в хип-хопе. Еще в 2011 году актер рассказывал, что в 15 лет заключил сделку с лейблом на запись трека. В итоге он написал «кучу материала», но релиз так и не состоялся.

«Поскольку я был родом из хорошего района со средним достатком, мне было очень трудно продать свой альбом. И я был не очень хорош [в этом деле]», — признавал Харди.

Ранее жена актера рассказала, чем он ее покорил при знакомстве.