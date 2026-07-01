Британский актер Том Харди планирует выпустить рэп-альбом совместно с хип-хоп-коллективом Czarface — пишет Rolling Stone.
Треки актер записывает под псевдонимом Фрэнки Пулитцер. Сам альбом получил название Czarface Meets Frankie Pulitzer. Его создатели вдохновлялись хип-хопом 1990-х. В записи также приняли участие легенды рэпа — Busta Rhymes и Method Man.
Для Харди это не первый опыт в хип-хопе. Еще в 2011 году актер рассказывал, что в 15 лет заключил сделку с лейблом на запись трека. В итоге он написал «кучу материала», но релиз так и не состоялся.
«Поскольку я был родом из хорошего района со средним достатком, мне было очень трудно продать свой альбом. И я был не очень хорош [в этом деле]», — признавал Харди.
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