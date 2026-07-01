«Год выдался для Игоря продуктивным»: Ургант доброй шуткой вспомнил Золотовицкого

«Этот 2026 год выдался для Игоря продуктивным. Игорь получил премию “Ника” (посмертно), он получил премию ТЭФИ‑2026 (тоже посмертно), сборная его родного Узбекистана вышла в финальную часть чемпионата мира по футболу и еще… цены на золото выросли», — с легкой иронией перечислил Ургант.