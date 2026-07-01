«Год выдался для Игоря продуктивным»: Ургант доброй шуткой вспомнил Золотовицкого

Иван Ургант посетил вечер вечер в честь 65-летия Игоря Золотовицкого, который позднее превратился в вечер памяти почившего актера. Как пишет kp.ru, коллеги и друзья делились воспоминаниями об артисте, а известный телеведущий завершил мероприятие, отдав память о Золотовицком с присущим ему юмором.
«Этот 2026 год выдался для Игоря продуктивным. Игорь получил премию “Ника” (посмертно), он получил премию ТЭФИ‑2026 (тоже посмертно), сборная его родного Узбекистана вышла в финальную часть чемпионата мира по футболу и еще… цены на золото выросли», — с легкой иронией перечислил Ургант.
Напомним, Игоря Золотовицкого не стало 14 января, актеру, театральному педагогу и телережиссеру было 64 года. В 2025 году у него выявили онкологию, после чего артист начал курс химиотерапии. Церемония прощания прошла в МХТ имени Чехова.