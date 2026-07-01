В категории 2000-х годов за Джоли проголосовали 48,4% участников. Этот результат стал не только лучшим в своем десятилетии, но и побил абсолютный рекорд всего исследования. Отрыв Джоли от ближайшей конкурентки, Джессики Альбы, составил 18% — самый большой разрыв среди всех эпох.