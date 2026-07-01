Онлайн-кинотеатр «Кион» и приложение для знакомств «Мамба» выяснили, какие актрисы кажутся россиянам самыми привлекательными за последние четыре десятилетия. Абсолютной рекордсменкой по зрительским симпатиям стала Анджелина Джоли.
В категории 2000-х годов за Джоли проголосовали 48,4% участников. Этот результат стал не только лучшим в своем десятилетии, но и побил абсолютный рекорд всего исследования. Отрыв Джоли от ближайшей конкурентки, Джессики Альбы, составил 18% — самый большой разрыв среди всех эпох.
Среди секс-символов 1980-х пальму первенства взяла Ким Бейсингер (30%), обойдя Орнеллу Мути (26%). В 1990-х лидером стала Шэрон Стоун (30%), а Памела Андерсон заняла вторую строчку с 25,3% голосов.
В 2010-х главной красавицей признали Скарлетт Йоханссон (40%), которая с большим отрывом обогнала Марго Робби (26,5%). А в категории 2020-х победу одержала Сидни Суини (38%), оставив позади Ану де Армас (27,6%).
Если говорить о российских актрисах, то главным секс-символом 1990-х мужчины назвали Анну Самохину (36%). На втором месте оказалась Вера Сотникова (23,6%), а Рената Литвинова, несмотря на культовый статус, набрала лишь 14% голосов. В 2000-х самой привлекательной стала Екатерина Климова (27%), за ней следуют Анастасия Заворотнюк (26%) и Екатерина Гусева (22%). Среди актрис 2010-х лидирует Светлана Ходченкова (35%), а в 2020-х победу одержала Любовь Аксенова (38,2%), почти вдвое опередив Аглаю Тарасову (19,6%).
Отдельный блок опроса касался героинь, которых мужчины хотели бы пригласить на свидание. Первое место заняла Лара Крофт из фильма «Лара Крофт: расхитительница гробниц» (22,39%). Далее идут Кэтрин Трамелл из «Основного инстинкта» (17,96%), Лилу из «Пятого элемента» (14,63%), Харли Квинн (12,64%), Элизабет Суонн из «Пиратов Карибского моря» (11,31%), принцесса Лея (9,98%) и Тринити из «Матрицы» (7,32%). Большинство этих персонажей представляют крупные кинофраншизы, которые десятилетиями остаются популярными у зрителей.