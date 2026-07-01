Мария Миронова подала встречный иск к бывшему мужу Андрею Сороке о взыскании с него алиментов на сына. Как сообщил Super адвокат Мироновой Шота Горгадзе, теперь речь идет о финансовых претензиях к бывшему мужу.
«Мы подали встречное исковое заявление о взыскании алиментов с ответчика за три года, предшествующие подаче иска, и далее — до совершеннолетия ребенка. В связи с принятием встречного иска суд отложил слушание на 7 августа», — заявил Горгадзе.
Напряжение между Мироновой и ее экс-супругом Андреем Сорокой резко возросло в феврале 2026 года. Именно тогда мужчина обратился в суд с заявлением, что ему чинят препятствия в общении с сыном.
Развод пары состоялся еще три года назад. В тот период бывшие супруги смогли договориться по всем вопросам опеки и раздела имущества без скандалов и публичных разбирательств.