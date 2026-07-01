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Мария Миронова подала встречный иск к экс-супругу, с которым судится из-за сына

Слушание по делу состоится 7 августа
Мария Миронова
Мария МироноваИсточник: Legion-Media.ru

Мария Миронова подала встречный иск к бывшему мужу Андрею Сороке о взыскании с него алиментов на сына. Как сообщил Super адвокат Мироновой Шота Горгадзе, теперь речь идет о финансовых претензиях к бывшему мужу.

«Мы подали встречное исковое заявление о взыскании алиментов с ответчика за три года, предшествующие подаче иска, и далее — до совершеннолетия ребенка. В связи с принятием встречного иска суд отложил слушание на 7 августа», — заявил Горгадзе.

Напряжение между Мироновой и ее экс-супругом Андреем Сорокой резко возросло в феврале 2026 года. Именно тогда мужчина обратился в суд с заявлением, что ему чинят препятствия в общении с сыном.

Развод пары состоялся еще три года назад. В тот период бывшие супруги смогли договориться по всем вопросам опеки и раздела имущества без скандалов и публичных разбирательств.