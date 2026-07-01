Актриса Моника Барбаро пополнила актерский состав приквела «Одиннадцати друзей Оушена». Информацию об этом сообщает издание Deadline.
Новый фильм, который пока носит рабочее название «Оушены», выйдет на экраны 25 июня 2027 года. Сюжет перенесет зрителей в 1962 год. Действие развернется в Монако, прямо во время Гран-при «Формулы-1».
В проекте уже задействованы Брэдли Купер и Марго Робби. Купер выступит не только как актер, но и как режиссер, сценарист и продюсер. Продюсированием также займется компания Марго Робби LuckyChap. Съемки ленты пока не стартовали.
В ближайшем будущем Моника Барбаро появится в образе временного гендира OpenAI Миры Мурати вместе с Юрой Борисовым и своим возлюбленным Эндрю Гарфилдом в фильме Луки Гуаданьино «Искусственный», права на который недавно приобрела компания Neon.