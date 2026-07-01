«Я официально считаю, что моя дочь превращается в Анджелишу. Мы находимся в Риге. Тут есть Zara — конечно же, мы туда пойдем. Но и Тима хочет закупиться, и я хочу закупиться, и Мия хочет что-то закупить. Это как бы недешево. И я придумала, что просто дам 500 евро Мие, 500 евро — Тиме, чтобы они сами распределили эти деньги. Чтобы не было такого, что мы закупились на миллиарды. И Мия такая: "Что-о-о?"», — рассказала в личном блоге 37-летняя Муцениеце.