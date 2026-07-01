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Агата Муцениеце сравнила свою 10-летнюю дочь с дочерью Виктории Бони

Актриса рассказала, что 10-летняя Мия тоже любит тратить деньги
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Агата Муцениеце с дочерью, фото: соцсети
Агата Муцениеце с дочерью, фото: соцсети

Актриса Агата Муцениеце заметила, что ее 10-летняя дочь Мия все больше напоминает по поведению дочь Виктории Бони — Анджелину, которая прославилась в соцсетях своим капризным характером. Боня регулярно показывает в своем блоге, как наследница просит у нее деньги на люксовые сумки или поездки.

«Я официально считаю, что моя дочь превращается в Анджелишу. Мы находимся в Риге. Тут есть Zara — конечно же, мы туда пойдем. Но и Тима хочет закупиться, и я хочу закупиться, и Мия хочет что-то закупить. Это как бы недешево. И я придумала, что просто дам 500 евро Мие, 500 евро — Тиме, чтобы они сами распределили эти деньги. Чтобы не было такого, что мы закупились на миллиарды. И Мия такая: "Что-о-о?"», — рассказала в личном блоге 37-летняя Муцениеце. 

Мия — общий ребенок Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Пара развелась в 2020 году после девяти лет брака. У бывших супругов также есть сын Тимофей, которому 13 лет.

Ранее актриса рассказала, сколько зарабатывает.