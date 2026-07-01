Сюжет разворачивается вокруг супружеской пары, живущей в Западном Берлине в эпоху холодной войны. После долгой командировки тайный агент Марк возвращается домой и узнает, что жена хочет развода. Вскоре он замечает, что ее поведение становится все более неадекватным и пугающим.