Пока не раскрывается, какую именно роль доверили Дано. В проекте уже задействованы Маргарет Куолли и Каллум Тернер. Постановкой и написанием сценария занимается Паркер Финн.
Оригинальную картину, сочетающую ужасы и психологическую драму, снял Анджей Жулавский. В главных ролях тогда появились Изабель Аджани и Сэм Нилл.
Сюжет разворачивается вокруг супружеской пары, живущей в Западном Берлине в эпоху холодной войны. После долгой командировки тайный агент Марк возвращается домой и узнает, что жена хочет развода. Вскоре он замечает, что ее поведение становится все более неадекватным и пугающим.