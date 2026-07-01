Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Пол Дано присоединился к ремейку культового хоррора «Одержимая»

В проекте уже задействованы Маргарет Куолли и Каллум Тернер
Пол Дано
Пол ДаноИсточник: Legion-Media.ru

Актер Пол Дано присоединился к касту ремейка культового хоррора «Одержимая» 1981 года. Информацию об этом распространило издание Deadline.

Пока не раскрывается, какую именно роль доверили Дано. В проекте уже задействованы Маргарет Куолли и Каллум Тернер. Постановкой и написанием сценария занимается Паркер Финн.

Оригинальную картину, сочетающую ужасы и психологическую драму, снял Анджей Жулавский. В главных ролях тогда появились Изабель Аджани и Сэм Нилл.

Сюжет разворачивается вокруг супружеской пары, живущей в Западном Берлине в эпоху холодной войны. После долгой командировки тайный агент Марк возвращается домой и узнает, что жена хочет развода. Вскоре он замечает, что ее поведение становится все более неадекватным и пугающим.