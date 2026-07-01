Компания NEON приобрела права на фильм «Искусственный» режиссера Луки Гуаданьино, сообщет Deadline. Главные роли в проекте исполнили Эндрю Гарфилд и Юра Борисов.
Фильм рассказывает об увольнении и последующем восстановлении Сэма Альтмана на посту генерального директора OpenAI на фоне борьбы за контроль над технологиями искусственного интеллекта.
Ранее картину планировала выпускать Amazon, но позже отказалась от проекта. Другие крупные дистрибьюторы, включая Netflix и A24, также не стали бороться за права. В итоге фильм перешел к NEON.
Премьера «Искусственного» состоится на одном из предстоящих кинофестивалей в 2026 году.