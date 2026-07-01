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Фильм о создателях чата GPT с Юрой Борисовым обрел нового прокатчика

Картину Луки Гуаданьино с Юрой Борисовым и Эндрю Гарфилдом выпустит компания NEON
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Юра Борисов
Юра БорисовИсточник: Legion-Media.ru

Компания NEON приобрела права на фильм «Искусственный» режиссера Луки Гуаданьино, сообщет Deadline. Главные роли в проекте исполнили Эндрю Гарфилд и Юра Борисов.

Фильм рассказывает об увольнении и последующем восстановлении Сэма Альтмана на посту генерального директора OpenAI на фоне борьбы за контроль над технологиями искусственного интеллекта.

Юра Борисов на съемках фильма «Искусственный», фото: соцсети
Юра Борисов на съемках фильма «Искусственный», фото: соцсети

Ранее картину планировала выпускать Amazon, но позже отказалась от проекта. Другие крупные дистрибьюторы, включая Netflix и A24, также не стали бороться за права. В итоге фильм перешел к NEON.

Премьера «Искусственного» состоится на одном из предстоящих кинофестивалей в 2026 году.