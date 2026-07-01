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Юлия Снигирь показала, как отдыхает с мужем Евгением Цыгановым

Актеры отправились в совместный отпуск
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь / фото: соцсети
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь / фото: соцсети

43-летняя Юлия Снигирь поделилась в личном блоге новыми фото с отдыха вместе с мужем Евгением Цыгановым. На кадрах актриса позирует без макияжа и укладки. На одном из снимков Снигирь сидит на коленях у Евгения Цыганова. Актриса была запечатлена в черной футболке и высокой шляпе с широкими полями, а ее муж — в белой футболке с принтом.

Юлия Снигирь / фото: соцсети
Юлия Снигирь / фото: соцсети
Юлия Снигирь / фото: соцсети
Юлия Снигирь / фото: соцсети

Снигирь и Цыганов официально оформили отношения в 2019 году, а за три года до свадьбы у них родился сын Федор. За несколько месяцев до его появления на свет бывшая возлюбленная Цыганова Ирина Леонова родила от актера младшую дочь Веру.

Всего у Цыганова и Леоновой семеро общих детей. Его дочь Полина пошла по стопам отца и стала актрисой. Долгое время артиста критиковали за то, что он якобы ушел от Леоновой и детей ради отношений с Юлией Снигирь.

Ранее Снигирь опубликовала снимки из семейного путешествия в Суздаль. На них попали суздальские пейзажи, а так же десятилетний сын актрисы по имени Федор.