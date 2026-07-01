43-летняя Юлия Снигирь поделилась в личном блоге новыми фото с отдыха вместе с мужем Евгением Цыгановым. На кадрах актриса позирует без макияжа и укладки. На одном из снимков Снигирь сидит на коленях у Евгения Цыганова. Актриса была запечатлена в черной футболке и высокой шляпе с широкими полями, а ее муж — в белой футболке с принтом.