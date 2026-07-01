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22-летняя звезда «Папиных дочек» Полина Денисова сообщила, что выходит замуж

Актриса поделилась радостной новостью в личном блоге
Антон Рогачев и Полина Денисова на премьере сериала «На льду», фото: пресс-служба
Антон Рогачев и Полина Денисова на премьере сериала «На льду», фото: пресс-служба

22-летняя актриса Полина Денисова сообщила, что согласилась выйти замуж, сообщает Super. В своем личном блоге она выложила серию снимков, на которых крупным планом показала помолвочное кольцо. На одном из кадров девушка позирует вместе с женихом Антоном Рогачевым. Их роман актриса перестала скрывать еще в конце февраля этого года.

«I said “yes”», — подписала пост звезда.

Полина Денисова / фото: соцсети
Полина Денисова / фото: соцсети

В 2024 году ходили слухи о романе Денисовой с Григорием Верником — сыном Игоря Верника, который уже хорошо известен в актерской среде. На одном из светских мероприятий Super удалось застать пару в объятиях и за милым флиртом. А в день рождения актера Полина трогательно поздравила его в своем блоге.

Полина Денисова показала помолвочное кольцо / фото: соцсети
Полина Денисова показала помолвочное кольцо / фото: соцсети

Однако уже в 2025 году Верник рассекретил отношения с Полиной Гухман. Влюбленные вместе появились на мероприятии в Нижнем Новгороде, но тогда ситуацию никак не комментировали. Позже пара начала публиковать совместные фото в соцсетях и открыто признаваться друг другу в чувствах.

Однако уже в 2025 году Верник рассекретил свои отношения с Полиной Гухман. Пара появилась на светском мероприятии в Нижнем Новгороде, но тогда очевидное не комментировала. Позже влюбленные начали публиковать совместные кадры в соцсетях и публично признаваться друг другу в чувствах.