В 2024 году ходили слухи о романе Денисовой с Григорием Верником — сыном Игоря Верника, который уже хорошо известен в актерской среде. На одном из светских мероприятий Super удалось застать пару в объятиях и за милым флиртом. А в день рождения актера Полина трогательно поздравила его в своем блоге.