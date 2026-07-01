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Друг актера Высоковского раскрыл обстоятельства его исчезновения на реке Оке

Друг звезды «Бригады» высказался о пропаже погибшего на рыбалке Высоковского
Александр Высоковский в сериале «Бригада»
Александр Высоковский в сериале «Бригада»

Близкий друг актера Александра Высоковского, известного по роли в сериале «Бригада», Александр Загрудный рассказал изданию Super о пропаже артиста на рыбалке.

«Сегодня второй день, как он пропал. С сыном ушел, сын вернулся, а он — нет. Было где-то полвторого ночи. Мне сообщила его супруга. Мы с ней на связи, но она берет трубку, и я жду от нее какую-то информацию. Он живет в городе Пущино, прямо на Оке, он там часто рыбачил, а в этот раз — непонятная ситуация», — поделился с корреспондентом Super Загрудный.

Параллельно Telegram-канал Shot сообщает о гибели Высоковского. По данным источника, тело артиста нашли в реке Оке. Он рыбачил вместе с 17-летним сыном. Подросток пытался дождаться отца на месте и найти его самостоятельно, но затем ушел домой. После этого супруга актера забила тревогу и инициировала поиски.