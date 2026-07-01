«Сегодня второй день, как он пропал. С сыном ушел, сын вернулся, а он — нет. Было где-то полвторого ночи. Мне сообщила его супруга. Мы с ней на связи, но она берет трубку, и я жду от нее какую-то информацию. Он живет в городе Пущино, прямо на Оке, он там часто рыбачил, а в этот раз — непонятная ситуация», — поделился с корреспондентом Super Загрудный.