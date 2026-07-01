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62-летний Брэд Питт планирует завести ребенка с 33-летней возлюбленной

Инсайдер рассказал, что пара уже задумывается о наследниках
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Брэд Питт и Инес де Рамон
Брэд Питт и Инес де РамонИсточник: Legion-Media

62-летний Брэд Питт и его 33-летняя возлюбленная Инес де Рамон задумываются об общем ребенке.

«Единственное, чего они не хотят ждать, — это рождение ребенка. Они бы хотели, чтобы это произошло как можно скорее. Для Брэда создание семьи с Инес важнее свадьбы, и она этому рада. Она безумно влюблена и говорит, что Брэд будет прекрасным отцом», — поделился источник, близкий к паре.

Брэд Питт и Инес де Рамон
Брэд Питт и Инес де РамонИсточник: Legion-Media

Прежде чем заводить ребенка, Инес настаивает на том, чтобы Питт восстановил контакт со своими детьми от Анджелины Джоли. Источник подчеркнул, что Рамон тяжело переживает разлад между Питтом и его наследниками.

«Ей действительно тяжело. Все эти годы ей приходилось сидеть сложа руки и смотреть, как страдает Брэд. Это сказалось и на ней. Она — его избранница, и, когда он страдает, она страдает вместе с ним. Ему пришлось пережить гораздо больше боли, чем можно представить, он просто хорошо это скрывает», — отметил собеседник издания.

Ранее близкие к паре источники рассказали, что Питт не планирует жениться на Рамон. 