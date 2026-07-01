«Ей действительно тяжело. Все эти годы ей приходилось сидеть сложа руки и смотреть, как страдает Брэд. Это сказалось и на ней. Она — его избранница, и, когда он страдает, она страдает вместе с ним. Ему пришлось пережить гораздо больше боли, чем можно представить, он просто хорошо это скрывает», — отметил собеседник издания.