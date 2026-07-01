Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Никита Михалков раскрыл, ждать ли от него новых киноролей

Режиссер пояснил, что ему хватает удовольствия от актерской игры в театре
Никита Михалков
Никита МихалковИсточник: Legion-Media.ru

Кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Герой Труда Российской Федерации, режиссер, народный артист России Никита Михалков в эксклюзивном интервью aif.ru раскрыл, увидит ли его в ближайшее время зритель на экране.

«То, что мне предлагали из киноролей в последнее время, для меня не было интересно», — признался мэтр. И добавил: «К тому же мне хватает удовольствия от актерской игры в театре и во время занятий, когда я преподаю студентам в своей академии».

Ранее Никита Михалков высказался о работе с Михаилом Ефремовым и дебюте дочери в театре.