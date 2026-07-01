Никита Михалков раскрыл, ждать ли от него новых киноролей

Кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Герой Труда Российской Федерации, режиссер, народный артист России Никита Михалков в эксклюзивном интервью aif.ru раскрыл, увидит ли его в ближайшее время зритель на экране.
«То, что мне предлагали из киноролей в последнее время, для меня не было интересно», — признался мэтр. И добавил: «К тому же мне хватает удовольствия от актерской игры в театре и во время занятий, когда я преподаю студентам в своей академии».
Ранее Никита Михалков высказался о работе с Михаилом Ефремовым и дебюте дочери в театре.