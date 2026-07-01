В Подмосковье обнаружено тело актера «Бригады» Александра Высоковского

В реке Ока обнаружено тело мужчины, предположительно актёра Александра Высоковского, известного по роли в сериале «Бригада», сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.
О пропаже мужа ранее заявляла его супруга. По ее словам, он ушёл рыбачить с сыном и не вернулся.
Официального подтверждения личности погибшего пока нет. На месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины.
Александр Высоковский — российский актёр театра, кино и телевидения. Родился в 1963 году в Байконуре, окончил Щепкинское училище в 1990 году. Широкую известность ему принесла роль Макса Карельского в культовом сериале «Бригада».