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В Подмосковье обнаружено тело актера «Бригады» Александра Высоковского

В реке Ока обнаружено тело мужчины, предположительно актера Александра Высоковского, известного по сериалу «Бригада»
Александр Высоковский в сериале «Бригада»
Александр Высоковский в сериале «Бригада»

В реке Ока обнаружено тело мужчины, предположительно актёра Александра Высоковского, известного по роли в сериале «Бригада», сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

О пропаже мужа ранее заявляла его супруга. По ее словам, он ушёл рыбачить с сыном и не вернулся.

Официального подтверждения личности погибшего пока нет. На месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины.

Александр Высоковский — российский актёр театра, кино и телевидения. Родился в 1963 году в Байконуре, окончил Щепкинское училище в 1990 году. Широкую известность ему принесла роль Макса Карельского в культовом сериале «Бригада».