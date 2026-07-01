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43-летняя беременная Энн Хэтэуэй показала фигуру в облегающем топе

Актриса вышла на публику в топе и полупрозрачных брюках
Энн Хэтэуэй
Энн ХэтэуэйИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй вышла в свет в полупрозрачных брюках после сообщений о ее беременности. Снимки опубликованы на сайте Daily Mail.

Энн Хэтэуэй
Энн ХэтэуэйИсточник: Legion-Media.ru

Знаменитость заметили в Нью-Йорке 29 июня. Актриса надела черный облегающий топ, дополнив его широкими полупрозрачными брюками в тон и туфлями на каблуках. Образ артистка завершила солнцезащитными очками, серьгами и кожаной сумкой. Волосы она собрала в высокий хвост, а макияж выбрала в естественном стиле. На нескольких кадрах актриса запечатлена с рукой, лежащей на животе.

Ранее Энн Хэтэуэй заметили в красном комбинезоне, подчеркивающем фигуру.