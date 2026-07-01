Знаменитость заметили в Нью-Йорке 29 июня. Актриса надела черный облегающий топ, дополнив его широкими полупрозрачными брюками в тон и туфлями на каблуках. Образ артистка завершила солнцезащитными очками, серьгами и кожаной сумкой. Волосы она собрала в высокий хвост, а макияж выбрала в естественном стиле. На нескольких кадрах актриса запечатлена с рукой, лежащей на животе.